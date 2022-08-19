https://sputniknews.com.tr/20220819/normallesme-ile-birlikte-turkiye-israil-filistin-sorununun-masada-cozulmesine-aracilik-edebilir-1060130981.html

‘Normalleşme ile birlikte Türkiye, İsrail-Filistin sorununun masada çözülmesine aracılık edebilir’

‘Normalleşme ile birlikte Türkiye, İsrail-Filistin sorununun masada çözülmesine aracılık edebilir’

Türkiye ve İsrail’in diplomatik ilişkileri yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarma ve büyükelçilerin yeniden atanmasını kararlaştırmasını Sputnik’e... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T13:39+0300

2022-08-19T13:39+0300

2022-08-19T13:51+0300

görüş

türkiye

israil

filistin

israil-filistin sorunu

normalleşme

doğu akdeniz

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İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlayan bölgedeki Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin aslında kendi güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gökçe, “ABD’nin Afganistan'dan çekilmesi, İsrail'in bölgedeki Arap ülkeleriyle yapmış olduğu normalleşme anlaşmalarını daha da önemli kıldı. Çünkü İsrail'in güvenliği uzaktan Afganistan'dan sağlanıyordu. ABD Afganistan’dan çekilerek bu bölgede İsrail'i adeta yalnızlığa itmiş oldu. Burada bölgesel bir güç olan Türkiye’nin de İsrail'in normalleşme süreci ve yakınlaşması İsrail'in güvenliği açısından elzem olarak değerlendirildi. Bunun için de Türkiye'ye bir yakınlaşma politikası izlemeye başladılar. Bu bölge barışı için oldukça önemli. Şimdi bölgede bir İsrail-Filistin çatışması var. Dolayısıyla bu çatışmanın masada çözülebilmesi tarafların bir araya gelmesi lazım ve taraflarla diyalog gerekiyor. Dolayısıyla bunu da yapabilecek bir ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Yani İsrail'i diplomatik kontrol altına alabilmek için Türkiye önemli bir aktör” değerlendirmesinde bulundu.Normalleşme Doğu Akdeniz’de neleri değiştirir?Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Doğu Akdeniz konusunun da normalleşme boyutunda önemi olduğunu ifade ediyor:‘Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesi Türkiye’den daha çok İsrail’in işine yarıyor’“Dolayısıyla hem ekonomik, hem siyasi, hem bölgesel çözümler hem de bölgenin güvenliği açısından Türkiye ile İsrail'in yakınlaşması gerekliydi” diye devam eden Gökçe, şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20220819/cumhurbaskani-erdogan-israil-cumhurbaskani-herzog-ile-gorustu-1060129288.html

israil

filistin

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türkiye, israil, filistin, israil-filistin sorunu, normalleşme, doğu akdeniz