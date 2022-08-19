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Nijerya, Kanada'nın gönderdiği 2.6 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
Nijerya, Kanada'nın gönderdiği 2.6 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
Nijerya'ya, Kovid-19'la mücadele kapsamında Kanada'nın gönderdiği 2.6 milyon doz Johnson & Johnson aşısı ulaştı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T22:10+0300
2022-08-19T22:10+0300
koronavirüs
kovid-19
aşı
nijerya
yardım
covax
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Kanada tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 2.6 milyon doz Johnson &amp; Johnson aşısı, başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, Kanada tarafından hibe edilen aşıların Nijerya'nın aşılama sürecini hızlandırmasına yardımcı olacağını söyledi.Son zamanlarda ülkede Kovid-19 vakalarının yeniden artış göstermeye başladığını aktaran Shuaib, halka salgınla mücadele için aşılara önem vermeleri çağrısında buldu.Shuaib, şimdiye kadar 40 bin 700'den fazla kişinin salgına karşı birinci doz aşı olduğunu, 28 binden fazla kişinin tam doz olduğunu ve 2 bin 700'e yakın kişinin takviye aşısı aldığını ifade etti.Nijerya hükümeti, ülkeye gönderilen bir milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını, son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle Aralık 2021'de imha etmişti.Hükümet, bundan sonra son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, salgının başından bu yana 262 bin 748 kişi virüse yakalandı, bunlardan 256 bin 518'i sağlığına kavuştu, 3 bin 147 kişi ise yaşamını yitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220816/ingiltere-modernanin-guncellenmis-kovid-19-hatirlatma-dozuna-onay-verdi-1059968096.html
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kovid-19, aşı, nijerya, yardım, covax
kovid-19, aşı, nijerya, yardım, covax

Nijerya, Kanada'nın gönderdiği 2.6 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

22:10 19.08.2022
© REUTERS / Dado RuvicJohnson&Johnson - koronavirüs aşısı
Johnson&Johnson - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Nijerya'ya, Kovid-19'la mücadele kapsamında Kanada'nın gönderdiği 2.6 milyon doz Johnson & Johnson aşısı ulaştı.
Kanada tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 2.6 milyon doz Johnson & Johnson aşısı, başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.
Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, Kanada tarafından hibe edilen aşıların Nijerya'nın aşılama sürecini hızlandırmasına yardımcı olacağını söyledi.
Son zamanlarda ülkede Kovid-19 vakalarının yeniden artış göstermeye başladığını aktaran Shuaib, halka salgınla mücadele için aşılara önem vermeleri çağrısında buldu.
Shuaib, şimdiye kadar 40 bin 700'den fazla kişinin salgına karşı birinci doz aşı olduğunu, 28 binden fazla kişinin tam doz olduğunu ve 2 bin 700'e yakın kişinin takviye aşısı aldığını ifade etti.
Nijerya hükümeti, ülkeye gönderilen bir milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını, son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle Aralık 2021'de imha etmişti.
Hükümet, bundan sonra son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, salgının başından bu yana 262 bin 748 kişi virüse yakalandı, bunlardan 256 bin 518'i sağlığına kavuştu, 3 bin 147 kişi ise yaşamını yitirdi.
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