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https://sputniknews.com.tr/20220819/motorine-zam-bekleniyor-1060121664.html
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Motorinin litre fiyatına bu gece bir zam daha gelmesi bekleniyor. Petrol ve dolar kurundaki artış zamda etkili oldu. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T10:12+0300
2022-08-19T10:12+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
zam
benzin
motorin
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Petrol ve dolar kurundaki artış motorinde zammı beraberinde getiriyor.Sözcü'nün haberine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine önceki gece de 77 kuruş zam gelmişti.Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor.Merkez Bankası’nın (TCMB) dün yüksek enflasyona rağmen faiz indirimlerine devam kararıyla dolar kuru artmıştı.Yeni fiyatlar nasıl olacak?Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,02 TL’ye, Ankara’da 25,13 TL’ye, İzmir’de 25,15 TL’ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 20,33 TL, Ankara’da 20,46 TL ve İzmir’de 20,45 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220818/benzine-indirim-motorine-zam-geldi-1060086093.html
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türkiye, ekonomi, zam, benzin, motorin
türkiye, ekonomi, zam, benzin, motorin

Motorine zam bekleniyor

10:12 19.08.2022
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© REUTERS
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Motorinin litre fiyatına bu gece bir zam daha gelmesi bekleniyor. Petrol ve dolar kurundaki artış zamda etkili oldu.
Petrol ve dolar kurundaki artış motorinde zammı beraberinde getiriyor.
Sözcü'nün haberine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine önceki gece de 77 kuruş zam gelmişti.
Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor.
Merkez Bankası’nın (TCMB) dün yüksek enflasyona rağmen faiz indirimlerine devam kararıyla dolar kuru artmıştı.

Yeni fiyatlar nasıl olacak?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,02 TL’ye, Ankara’da 25,13 TL’ye, İzmir’de 25,15 TL’ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 20,33 TL, Ankara’da 20,46 TL ve İzmir’de 20,45 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
EKONOMİ
Benzine indirim, motorine zam geldi
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