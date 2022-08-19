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Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı
Meteoroloji 19 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün İstanbul dahil, Marmara Bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T06:48+0300
2022-08-19T06:48+0300
yaşam
meteoroloji
hava durumu
istanbul hava durumu
yağmur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış, İzmir'de 35 dereceye varan yüksek sıcaklık, Ankara'da ise havanın serinleyerek günün parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
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meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur
meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur

Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

06:48 19.08.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Fotoğraf bankasına girRusya - yağmur
Rusya - yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Meteoroloji 19 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün İstanbul dahil, Marmara Bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış, İzmir'de 35 dereceye varan yüksek sıcaklık, Ankara'da ise havanın serinleyerek günün parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
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