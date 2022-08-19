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Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Türkiye'nin büyük bölümünde aşırı sıcaklar görülürken bazı illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, yarın için 5 kenti şiddetli yağışa karşı... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T21:53+0300
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türkiye
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
rize
trabzon
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Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.5 kente şiddetli yağışa karşı "sarı" kod uyarısı yapıldıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, rize, trabzon, artvin
türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, rize, trabzon, artvin

Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

21:53 19.08.2022
© AAşemsiye, yağmur
şemsiye, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AA
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Türkiye'nin büyük bölümünde aşırı sıcaklar görülürken bazı illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, yarın için 5 kenti şiddetli yağışa karşı "sarı" kodla uyardı.
Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
5 kente şiddetli yağışa karşı "sarı" kod uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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