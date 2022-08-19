https://sputniknews.com.tr/20220819/meteorolojiden-5-kente-sari-uyari-kuvvetli-yagisa-dikkat-1060151426.html

Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Türkiye'nin büyük bölümünde aşırı sıcaklar görülürken bazı illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, yarın için 5 kenti şiddetli yağışa karşı... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T21:53+0300

2022-08-19T21:53+0300

2022-08-19T21:53+0300

türkiye

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

rize

trabzon

artvin

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Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.5 kente şiddetli yağışa karşı "sarı" kod uyarısı yapıldıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

türkiye

rize

trabzon

artvin

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türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, rize, trabzon, artvin