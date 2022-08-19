https://sputniknews.com.tr/20220819/meteorolojiden-5-kente-sari-uyari-kuvvetli-yagisa-dikkat-1060151426.html
Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Türkiye'nin büyük bölümünde aşırı sıcaklar görülürken bazı illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, yarın için 5 kenti şiddetli yağışa karşı... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T21:53+0300
2022-08-19T21:53+0300
2022-08-19T21:53+0300
türkiye
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
rize
trabzon
artvin
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Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.5 kente şiddetli yağışa karşı "sarı" kod uyarısı yapıldıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
türkiye
rize
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türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, rize, trabzon, artvin
türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, rize, trabzon, artvin
Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
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Türkiye'nin büyük bölümünde aşırı sıcaklar görülürken bazı illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, yarın için 5 kenti şiddetli yağışa karşı "sarı" kodla uyardı.
Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
5 kente şiddetli yağışa karşı "sarı" kod uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.