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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220819/kyk-yurdunda-kalan-tip-ogrencisi-kendimi-batik-bir-esnaf-gibi-hissediyorum-1060112218.html
KYK yurdunda kalan tıp öğrencisi: Kendimi batık bir esnaf gibi hissediyorum
KYK yurdunda kalan tıp öğrencisi: Kendimi batık bir esnaf gibi hissediyorum
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için bu kez de barınma mücadelesi başladı. Tıp Fakültesi öğrencisi Doğan, yaşadığı... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T00:13+0300
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akşam postasi
tıp
öğrenci
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
akdeniz üniversitesi
yurt
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2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin yurt problemi bir kez daha gündeme geldi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Doğan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadığı zorlukları anlattı.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: '850 lira KYK’dan kredi alıyorum ve yurt ücretim 810 lira'
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Atilla Güner
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tıp, öğrenci, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), akdeniz üniversitesi, yurt
tıp, öğrenci, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), akdeniz üniversitesi, yurt

KYK yurdunda kalan tıp öğrencisi: Kendimi batık bir esnaf gibi hissediyorum

00:13 19.08.2022
© AAKYK - Yurt - Öğrenci Yurdu
KYK - Yurt - Öğrenci Yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için bu kez de barınma mücadelesi başladı. Tıp Fakültesi öğrencisi Doğan, yaşadığı ekonomik zorluklara dair, "Bazen oturup düşünüyorum nereden ne çıkarsam da şunu nasıl alsam ya da nasıl para sağlarım diye. Kendimi bazen batık bir esnaf gibi görüyorum" dedi.
2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin yurt problemi bir kez daha gündeme geldi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Doğan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadığı zorlukları anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

‘’İki yıldır KYK yurtlarında kalıyorum ve kaldığım KYK yurdunun kız ve erkek yurtları değiştirildi. Odada 4 öğrenci kalırken şimdi 6 kişi kalıyoruz. Bu konunun sebebini merak ettim ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü aradım, ‘’YSK sınavında barajlar kaldırıldığı için kontenjanlar doldu, bundan dolayı da talep olacak’’ yanıtı verdi. Aslında bakarsanız talep olmasının sebebi tamamen ekonomik koşullar. Bir öğrenci tek başına bir eve çıksa ki burada 1+1 evlerin kirası 5 bin liradan başlıyor. Özel yurda gitmek isterse yıllık minimum 25-30 bin lira ki yemeği de dahil edersek fiyat 40 bin lira civarına çıkar. Bu ekonomik şartlarda aileler çocuklarının KYK yurtlarında kalmasını tercih ediyor ama burada da kontenjan az olduğu için yeni bina yapmak yerine odalardaki kişi sayısını artırıyorlar. Odadaki çalışma masaları, yemekhane ve tuvaletler odalarda 4 kişi kalıyor diye dizayn edildi ama şu an 6 kişi kalıyoruz. Toplam mevcudumuz odalarda 4 kişi iken 2 bin idi 6 kişi olunca 3 bin öğrenci olacak.’’

'850 lira KYK’dan kredi alıyorum ve yurt ücretim 810 lira'

‘’Ailem Adıyaman’da. Babam işçi emeklisi. Babamın maddi durumu pek olmadığı için paramın yetmediği zamanlarda babamdan değil abilerimden yardım istiyorum. Bazen oturup düşünüyorum nereden ne çıkarsam da şunu nasıl alsam ya da nasıl para sağlarım diye. Kendimi bazen batık bir esnaf gibi görüyorum. ’850 lira KYK’dan kredi alıyorum ve yurt ücretim 810 lira. Geriye kalan 40 lira ile de bir öğün yemek yiyebiliyorum. KYK kredileri ücretleri her yıl Ocak ayında zamlanıyor. Ocak ayına kadar her ay elimde sadece 40 lira kalacak. Geçinmeye çalışıyoruz dediğimiz nokta bu. Durum böyle bütün öğrenciler buldukları işlerde çalışıyorlar. Ben geçen sene üç ilkokul öğrencisine özel ders veriyordum. Antalya’da okuduğumuz için bazı arkadaşlarım yazları memleketine gitmeyip buradaki otellerde çalışıp para kazanmaya çalışıyor.’’
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