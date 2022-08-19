KYK yurdunda kalan tıp öğrencisi: Kendimi batık bir esnaf gibi hissediyorum

‘’İki yıldır KYK yurtlarında kalıyorum ve kaldığım KYK yurdunun kız ve erkek yurtları değiştirildi. Odada 4 öğrenci kalırken şimdi 6 kişi kalıyoruz. Bu konunun sebebini merak ettim ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü aradım, ‘’YSK sınavında barajlar kaldırıldığı için kontenjanlar doldu, bundan dolayı da talep olacak’’ yanıtı verdi. Aslında bakarsanız talep olmasının sebebi tamamen ekonomik koşullar. Bir öğrenci tek başına bir eve çıksa ki burada 1+1 evlerin kirası 5 bin liradan başlıyor. Özel yurda gitmek isterse yıllık minimum 25-30 bin lira ki yemeği de dahil edersek fiyat 40 bin lira civarına çıkar. Bu ekonomik şartlarda aileler çocuklarının KYK yurtlarında kalmasını tercih ediyor ama burada da kontenjan az olduğu için yeni bina yapmak yerine odalardaki kişi sayısını artırıyorlar. Odadaki çalışma masaları, yemekhane ve tuvaletler odalarda 4 kişi kalıyor diye dizayn edildi ama şu an 6 kişi kalıyoruz. Toplam mevcudumuz odalarda 4 kişi iken 2 bin idi 6 kişi olunca 3 bin öğrenci olacak.’’