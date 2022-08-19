https://sputniknews.com.tr/20220819/kilicdaroglundan-erdogana-yanit-onun-icin-mi-davalarimizin-hakimlerini-degistirdin-1060131195.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T13:39+0300

2022-08-19T13:39+0300

2022-08-19T13:43+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

ysk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamalarının sorulması üzerine, "Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasa’yla teminat altındasınız. Anayasa’da bununla ilgili ‘Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz’ diyor. İnşallah 2023’te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek" dedi.'Kimse korkmasın'Konuyla ilgili Twitter hesabından Erdoğan'a yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan “Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar” demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın" ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, ysk