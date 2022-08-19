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Kılıçdaroğlu’ndan annesini kaybeden AK Partili Canikli’ye başsağlığı telefonu
Kılıçdaroğlu’ndan annesini kaybeden AK Partili Canikli’ye başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesini kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
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ak parti
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
nurettin canikli
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli’yi arayarak başsağlığı diledi.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli'nin vefatı nedeniyle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı. Ayşe Canikli'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
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ak parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, nurettin canikli
ak parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, nurettin canikli

Kılıçdaroğlu’ndan annesini kaybeden AK Partili Canikli’ye başsağlığı telefonu

01:17 19.08.2022 (güncellendi: 01:18 19.08.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesini kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli’yi arayarak başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli'nin vefatı nedeniyle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı. Ayşe Canikli'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
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