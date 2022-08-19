https://sputniknews.com.tr/20220819/kilicdaroglundan-annesini-kaybeden-ak-partili-canikliye-bassagligi-telefonu-1060114832.html
Kılıçdaroğlu’ndan annesini kaybeden AK Partili Canikli’ye başsağlığı telefonu
Kılıçdaroğlu’ndan annesini kaybeden AK Partili Canikli’ye başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesini kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T01:17+0300
2022-08-19T01:17+0300
2022-08-19T01:18+0300
ak parti
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
nurettin canikli
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli’yi arayarak başsağlığı diledi.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli'nin vefatı nedeniyle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı. Ayşe Canikli'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
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ak parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, nurettin canikli
ak parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, nurettin canikli
Kılıçdaroğlu’ndan annesini kaybeden AK Partili Canikli’ye başsağlığı telefonu
01:17 19.08.2022 (güncellendi: 01:18 19.08.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesini kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli’yi arayarak başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli'nin vefatı nedeniyle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı. Ayşe Canikli'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.