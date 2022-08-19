https://sputniknews.com.tr/20220819/japon-bankadan-dolartl-tahmini-1060155681.html

Japon bankadan dolar/TL tahmini: '20 lira seviyesini görecek'

Japon bankadan dolar/TL tahmini: '20 lira seviyesini görecek'

Japon MUFG Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü faiz indiriminin ardından yaptığı değerlendirmede dolar/TL kurunun gelecek yılın ilk çeyreğinde 20... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T23:28+0300

2022-08-19T23:28+0300

2022-08-19T23:30+0300

ekonomi

japonya

merkez

merkez bankası

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

mufg bank

avrupa

abd

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz indirimi sonrası yabancı kurumların Türk lirasına ilişkin analizleri de gelmeye başladı.Bu analizlerden birini Japon MUFG Bank yayımladı.Bloomberg HT'deki habere göre bankanın ekonomistleri gelecek yılın ilk çeyreğinde Dolar/TL 'nin 20 seviyesine çıkacağını öngördü.Bankanın ekonomistleri faiz indirim kararı sonrasında dolar/TL'deki görece sınırlı hareketin, TCMB'nin politika faizinin mevcut seviyesinin yeterli olduğu yönündeki mesajla ilgili olduğunu belirtti.Faiz indirim zamanlamasının Avrupa ve ABD'de uzun vadeli tahvil getirilerinin 50-60 baz puan gerilediği bir döneme denk geldiğini vurgulayan ekonomistler bu durumun uzun vadeli getirilerde yükseliş olması halinde dolar/TL kurunda daha büyük hareketler görülmesinin pek de uzun sürmeyeceğine işaret ettiğini ifade etti. MUFG Bank ekonomistleri Türk lirasının zayıflamaya devam edeceğini belirtirken devasa negatif reel getiriyle Türkiye'nin cari açığının da yükseldiğine dikkat çekti.Moody's'in Türkiye'nin bütçe açığının daha da kötüleşeceği yönündeki öngörüsüne atıf yapan MUFG Bank ekonomistleri analizlerinde kur korumalı mevduatın bütçe açısından daha maliyetli olacağı değerlendirmesine yer verdi

https://sputniknews.com.tr/20220810/hsbc-yil-sonu-dolar-tahminini-yukseltti-1059731712.html

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japonya, merkez, merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), mufg bank, avrupa, abd