https://sputniknews.com.tr/20220819/izmirde-uyusturucu-operasyonunda-bir-astsubay-yaralandi-1060119630.html

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateşte yaralanan astsubay tedavi altına alındı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T06:38+0300

2022-08-19T06:38+0300

2022-08-19T06:38+0300

türkiye

izmir

uyuşturucu

operasyon

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Alınan bilgiye göre, Bayındır İlçe Jandarma ekipleri, Pınarlı Mahallesi kırsal alanında uyuşturucu operasyonu düzenledi.Operasyonda, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Astsubay Erdem Bakışkan yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakışkan, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen ve kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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izmir, uyuşturucu, operasyon