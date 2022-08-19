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https://sputniknews.com.tr/20220819/izmirde-uyusturucu-operasyonunda-bir-astsubay-yaralandi-1060119630.html
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı
İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateşte yaralanan astsubay tedavi altına alındı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T06:38+0300
2022-08-19T06:38+0300
türkiye
izmir
uyuşturucu
operasyon
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Alınan bilgiye göre, Bayındır İlçe Jandarma ekipleri, Pınarlı Mahallesi kırsal alanında uyuşturucu operasyonu düzenledi.Operasyonda, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Astsubay Erdem Bakışkan yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakışkan, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen ve kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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izmir, uyuşturucu, operasyon
izmir, uyuşturucu, operasyon

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı

06:38 19.08.2022
© DHAuyuşturucu - operasyon
uyuşturucu - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© DHA
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İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateşte yaralanan astsubay tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bayındır İlçe Jandarma ekipleri, Pınarlı Mahallesi kırsal alanında uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Astsubay Erdem Bakışkan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakışkan, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen ve kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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