https://sputniknews.com.tr/20220819/isvecte-alisveris-merkezine-silahli-saldiri-1-olu-1-yarali-1060156592.html
İsveç’te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İsveç’te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İsveç'in Malmö kentindeki Emporia Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T23:44+0300
2022-08-19T23:44+0300
2022-08-19T23:45+0300
dünya
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saldırı
silahlı saldırı
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İsveç’in güneyinde bulunan liman kenti Malmö’deki Emporia Alışveriş Merkezi'nden silah sesleri yükseldi.Yaklaşık 20 el silah sesinin duyulduğu alışveriş merkezindeki ziyaretçiler olay yerinde kaçmaya çalıştı. Bölgeye gelen polis, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı.Polis ayrıca, saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülen 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayın terör şüphesi içermediği iddia edildi. Polis saldırının, çeteler arasında yaşanan rekabetten dolayı kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.
https://sputniknews.com.tr/20220814/kuduste-israillileri-tasiyan-otobuse-silahli-saldiri-7-yarali-1059903014.html
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isveç, avm, saldırı, silahlı saldırı
isveç, avm, saldırı, silahlı saldırı
İsveç’te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
23:44 19.08.2022 (güncellendi: 23:45 19.08.2022) Abone ol
İsveç'in Malmö kentindeki Emporia Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İsveç’in güneyinde bulunan liman kenti Malmö’deki Emporia Alışveriş Merkezi'nden silah sesleri yükseldi.
Yaklaşık 20 el silah sesinin duyulduğu alışveriş merkezindeki ziyaretçiler olay yerinde kaçmaya çalıştı. Bölgeye gelen polis, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Polis ayrıca, saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülen 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayın terör şüphesi içermediği iddia edildi.
Polis saldırının, çeteler arasında yaşanan rekabetten dolayı kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.