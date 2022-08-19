https://sputniknews.com.tr/20220819/istanbulda-kene-istilasi-1060127940.html

İstanbul'da kene istilası

İstanbul'da kene istilası

Arnavutköy’de bir bina kene istilasına uğradı. Binanın dış duvarlarında görünen keneler daire içlerine kadar girdi. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T12:25+0300

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yaşam

istanbul

kene

istila

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İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir bina dün sabah saatlerinde kene istilasına uğradı. Binanın dışını saran keneler daha sonra daire içlerine kadar yayıldı.İçerisinde küçük çocukların da bulunduğu 13 kişinin yaşadığı apartman sakinleri dışarı çıktı.Apartmanda yaşayan, Gülçiçek Pişket “Küçücük hayvan nereden geldi birisi mi attı bilemiyoruz ki. Ben zaten yaşlıyım çocuklar var korkudan dışarıya çıktım, dışarıda oturdum. Sabaha kadar rahatsızlandım burada hayvan dolu, hep pislik ondan da olabilir” dedi.Yine apartmanda yaşayan ve keneleri fark eden Semra Pişket, “Sabah biz keneleri fark ettik burada hayvanlar var onlardan kaynaklı mı bilmiyorum artık içeriye kadar girmişler zaten, çocuklarımız da dışarıya çıkıyorlar tedirgin olduk” şeklinde konuştu.

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