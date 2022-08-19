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https://sputniknews.com.tr/20220819/israilden-kurakliga-karsi-yeni-plan-kuruyan-gollere-akdenizden-su-saglanacak--1060147826.html
İsrail'den kuraklığa karşı yeni plan: Kuruyan göllere Akdeniz'den su sağlanacak
İsrail'den kuraklığa karşı yeni plan: Kuruyan göllere Akdeniz'den su sağlanacak
İsrail, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık görülen göller için Akdeniz'den su sağlamayı planlanıyor. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T20:00+0300
2022-08-19T20:00+0300
dünya
israil
göl
kuraklık
iklim
iklim değişikliği
akdeniz
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İsrail yönetimi, iklim krizi nedeniyle göllerin kurumasına ilişkin bir çözüm yöntemi açıkladı.Buna göre, eskiden oldukça dolu olan ancak 5 yıl önce tarihinin en düşük su seviyesine ulaşan Taberiye (Galile) ​​​​​​​Gölü'ne Akdeniz'den su pompalanması planlanıyor.Akdeniz'den sağlanan su, tuzdan arındırılarak tatlı suya dönüştürülecek ve ülkede kuraklık gösteren herhangi bir gölün doldurulması için kullanılabilecek.Göller, halihazırda meyve bahçeleri ve yerel çiftliklere su sağlamanın yanı sıra turizm için gelir kaynağı oluyor.Taberiye Gölü, İncil'de 'Hz. İsa'nın üzerinde yürüdüğü göl' olarak aktarılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220819/normallesme-ile-birlikte-turkiye-israil-filistin-sorununun-masada-cozulmesine-aracilik-edebilir-1060130981.html
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israil, göl, kuraklık, iklim, iklim değişikliği, akdeniz
israil, göl, kuraklık, iklim, iklim değişikliği, akdeniz

İsrail'den kuraklığa karşı yeni plan: Kuruyan göllere Akdeniz'den su sağlanacak

20:00 19.08.2022
© AATaberiye Gölü
Taberiye Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AA
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İsrail, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık görülen göller için Akdeniz'den su sağlamayı planlanıyor.
İsrail yönetimi, iklim krizi nedeniyle göllerin kurumasına ilişkin bir çözüm yöntemi açıkladı.
Buna göre, eskiden oldukça dolu olan ancak 5 yıl önce tarihinin en düşük su seviyesine ulaşan Taberiye (Galile) ​​​​​​​Gölü'ne Akdeniz'den su pompalanması planlanıyor.
Akdeniz'den sağlanan su, tuzdan arındırılarak tatlı suya dönüştürülecek ve ülkede kuraklık gösteren herhangi bir gölün doldurulması için kullanılabilecek.
Göller, halihazırda meyve bahçeleri ve yerel çiftliklere su sağlamanın yanı sıra turizm için gelir kaynağı oluyor.
Taberiye Gölü, İncil'de 'Hz. İsa'nın üzerinde yürüdüğü göl' olarak aktarılıyor.
İsrail- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
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