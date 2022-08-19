https://sputniknews.com.tr/20220819/israilden-kurakliga-karsi-yeni-plan-kuruyan-gollere-akdenizden-su-saglanacak--1060147826.html

İsrail'den kuraklığa karşı yeni plan: Kuruyan göllere Akdeniz'den su sağlanacak

İsrail'den kuraklığa karşı yeni plan: Kuruyan göllere Akdeniz'den su sağlanacak

İsrail, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık görülen göller için Akdeniz'den su sağlamayı planlanıyor. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T20:00+0300

2022-08-19T20:00+0300

2022-08-19T20:00+0300

dünya

israil

göl

kuraklık

iklim

iklim değişikliği

akdeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060147936_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_abc782db436c76ff44aaca6df56183b8.jpg

İsrail yönetimi, iklim krizi nedeniyle göllerin kurumasına ilişkin bir çözüm yöntemi açıkladı.Buna göre, eskiden oldukça dolu olan ancak 5 yıl önce tarihinin en düşük su seviyesine ulaşan Taberiye (Galile) ​​​​​​​Gölü'ne Akdeniz'den su pompalanması planlanıyor.Akdeniz'den sağlanan su, tuzdan arındırılarak tatlı suya dönüştürülecek ve ülkede kuraklık gösteren herhangi bir gölün doldurulması için kullanılabilecek.Göller, halihazırda meyve bahçeleri ve yerel çiftliklere su sağlamanın yanı sıra turizm için gelir kaynağı oluyor.Taberiye Gölü, İncil'de 'Hz. İsa'nın üzerinde yürüdüğü göl' olarak aktarılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220819/normallesme-ile-birlikte-turkiye-israil-filistin-sorununun-masada-cozulmesine-aracilik-edebilir-1060130981.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, göl, kuraklık, iklim, iklim değişikliği, akdeniz