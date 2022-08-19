İBB Başkanı İmamoğlu: Adalar İskelesi'ndeki işgali kaldıracağız
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBB/ONUR GUNAL
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Moda İskelesi'ndeki açılışta "Az bir zaman kaldı. Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin ortadan kalkacağı ilk anda size söz; Adalar İskelesi’ndeki işgali de ortadan kaldıracağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 günde 150 proje” kapsamında restorasyonu tamamlanan Moda İskelesi’nin açılışına katıldı.
İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, ”Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin ortadan kalktığı ilk anda Adalar İskelesi’nde işgali de kaldıracağız” diyen İmamoğlu, ”Biz Sultanbeyli’ne ne kadar hizmet ediyorsak Kadıköy’e de o kadar hizmet edeceğiz. İstanbul bu tadı aldı, bu eşitlikçi ilkeden vazgeçmeyecek” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:
"Tarihi bir iskeleyi yarım yamalak bir süreçle gemilerin yanaşmadığı, insanların gündelik yaşamının bir parçası olmayan bir süreci yaşama getirirsen eksik yapmış olursunuz. İstanbul’da bizi bu anlamda üzen çok yapı vardı, adım atıyoruz. Bütüncül bir bakış açısıyla bakarak Moda İskelesi’nin bakımsızlıktan kurtardık. Deniz ulaşımı İstanbul’un önemli bir meselesi. Buraya deniz taksiyle geldik. Burayı en fazla çocuklarımız, gençlerimiz sevecek. Bu alan şehir hatlarıyla özdeşleşme vapur kafeyle yaşamını devam ettirecek. En az oy aldığımız Sultanbeyli’ye metro çalışması yapmaktan mutluyum. 25 yıl boyunca tümden unutulmuş bir Kadıköy devraldık. Bu yıllar kısmen şahidiyim. Artık o dönem bitti. Biz Sultanbeyli’ne ne kadar hizmet ediyorsak Kadıköy’e de o kadar hizmet edeceğiz. İstanbul bu tadı aldı, bu eşitlikçi ilkeden vazgeçmeyecek. Biz İstanbulluların hakkını İstanbullulara aktarıyoruz. Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin ortadan kalktığı ilk anda Adalar İskelesi’nde işgali de kaldıracağız. Şu güzel çocuklarımızın yüreklerindeki büyüklük dünyadaki herhangi bir şeyle ölçülemez. Bizim için önemli olan insanlarımızı mutlu edecek projelerdir."
Moda İskelesi çok güzel oldu. Tarihi iskeleyi deniz ulaşımının, kent hayatının aktif bir unsuru olarak yeniden hayata döndürdük. #150Günde150Proje https://t.co/DSME1e2Dml— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 19, 2022