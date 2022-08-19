https://sputniknews.com.tr/20220819/havuzda-serinleyen-kadin-heykeline-rujlu-saldiri-1060155515.html
'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeline rujlu saldırı
'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeline rujlu saldırı
Antalya'da bir parkta bulunan 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykelinin yüzü kimliği belirsiz kişiler tarafından rujla boyandı. Heykele zarar verilmesi... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T23:12+0300
2022-08-19T23:12+0300
2022-08-19T23:15+0300
türkiye
antalya
park
havuz
kimlik
ruj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060155249_0:110:2000:1235_1920x0_80_0_0_e8df4c6cb62158dcc6878e51204df3cb.jpg
Antalya'da, 1940'ta vali tarafından kamulaştırılarak açılan Karaalioğlu Parkı'ndaki 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeline zarar verildi. Heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rujla boyanması bölge halkı tarafından tepki gördü.DHA'nın haberine göre, Antalya'da geçmişi 1930'lu yıllara dayanan Karaalioğlu Parkı, 1940'ta dönemin valisi Haşim İşçan tarafından kamulaştırılarak bölge halkına açıldı. Park'ın süs havuzunda bulunan 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeli, belirsiz kişiler tarafından rujla boyandı. Heykelin yanakları ile dudaklarının rujla boyandığını görenler rujun temizlenmesini istedi.Mermer heykelin, heykeltıraşı ve yapım tarihi ise bilinmiyor.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060155249_104:0:1896:1344_1920x0_80_0_0_9623810f9349b4557af11974ffe8bb13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, park, havuz, kimlik, ruj
antalya, park, havuz, kimlik, ruj
'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeline rujlu saldırı
23:12 19.08.2022 (güncellendi: 23:15 19.08.2022) Abone ol
Antalya'da bir parkta bulunan 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykelinin yüzü kimliği belirsiz kişiler tarafından rujla boyandı. Heykele zarar verilmesi çevredekiler tarafından tepki çekti.
Antalya'da, 1940'ta vali tarafından kamulaştırılarak açılan Karaalioğlu Parkı'ndaki 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeline zarar verildi.
Heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rujla boyanması bölge halkı tarafından tepki gördü.
DHA'nın haberine göre, Antalya'da geçmişi 1930'lu yıllara dayanan Karaalioğlu Parkı, 1940'ta dönemin valisi Haşim İşçan tarafından kamulaştırılarak bölge halkına açıldı.
Park'ın süs havuzunda bulunan 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeli, belirsiz kişiler tarafından rujla boyandı. Heykelin yanakları ile dudaklarının rujla boyandığını görenler rujun temizlenmesini istedi.
Mermer heykelin, heykeltıraşı ve yapım tarihi ise bilinmiyor.