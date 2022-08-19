https://sputniknews.com.tr/20220819/havuzda-serinleyen-kadin-heykeline-rujlu-saldiri-1060155515.html

'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeline rujlu saldırı

'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeline rujlu saldırı

Antalya'da bir parkta bulunan 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykelinin yüzü kimliği belirsiz kişiler tarafından rujla boyandı. Heykele zarar verilmesi... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T23:12+0300

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türkiye

antalya

park

havuz

kimlik

ruj

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Antalya'da, 1940'ta vali tarafından kamulaştırılarak açılan Karaalioğlu Parkı'ndaki 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeline zarar verildi. Heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rujla boyanması bölge halkı tarafından tepki gördü.DHA'nın haberine göre, Antalya'da geçmişi 1930'lu yıllara dayanan Karaalioğlu Parkı, 1940'ta dönemin valisi Haşim İşçan tarafından kamulaştırılarak bölge halkına açıldı. Park'ın süs havuzunda bulunan 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeli, belirsiz kişiler tarafından rujla boyandı. Heykelin yanakları ile dudaklarının rujla boyandığını görenler rujun temizlenmesini istedi.Mermer heykelin, heykeltıraşı ve yapım tarihi ise bilinmiyor.

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antalya, park, havuz, kimlik, ruj