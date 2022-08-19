https://sputniknews.com.tr/20220819/hava-sicakligi-40-dereceye-cikti-oltu-cayi-kurudu-1060121967.html

Hava sıcaklığı 40 dereceye çıktı, Oltu Çayı kurudu

Hava sıcaklığı 40 dereceye çıktı, Oltu Çayı kurudu

Erzurum'un Karadeniz sınırında kalan ilçesi Oltu'daki çay, 35 ile 40 derece arasında seyreden hava sıcaklığında tamamen kurudu. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T10:15+0300

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Ağustos ayında sıcakların kavurduğu Erzurum'a 116 kilometre mesafede, Karadeniz Bölgesi'ne sınır olan 1275 rakımlı Oltu ilçesinde de son yılların en sıcak günleri yaşanıyor. Meteoroloji verilerine göre, en yüksek sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı ilçede ilkbahar aylarında taşkınların yaşandığı Oltu Çayı, tamamen kurudu. Kargapazarı Dağları'ndan doğan ve Oltu'yu ortadan ikiye bölen çaydaki kuraklık nedeniyle tarım arazileri de susuz kaldı.Oltu Çayı'nın suladığı arazilerin susuz kaldığını belirten Ekrem Aydın, "Çocukluğumuzda yüzdüğümüz Oltu Çayı maalesef kurumuş durumda. Oltu Çayı'nı bu durumda gördüğüm için inanın çok üzüldüm. Oltu Çayı'ndan sulanan tarım arazileri susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. Tabi küresel ısınmanın neticesinde de Oltu Çayı'nın bu durumu bizleri üzüyor. Çayın eski günlerini arıyoruz" diye konuştu.Sebahattin Alkan da ilçede hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkmasıyla Oltu Çayı'nın kuruduğunu dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220809/rivada-gocmen-kuslarin-konakladigi-golet-kurudu-insaatlar-su-yollarini-kesti-1059692790.html

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erzurum, nehir, küresel ısınma, aşırı sıcaklar, dere