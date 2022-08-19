https://sputniknews.com.tr/20220819/fenerbahce-spor-kulubu-icisleri-bakanligina-dava-acti-1060145509.html
Fenerbahçe Spor Kulübü, İçişleri Bakanlığı'na dava açtı
Fenerbahçe Spor Kulübü, İçişleri Bakanlığı'na dava açtı
Fenerbahçe Spor Kulübü, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde İçişleri Bakanlığı'na karşı dava açtı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T18:26+0300
2022-08-19T18:26+0300
2022-08-19T18:26+0300
spor
fenerbahçe
içişleri bakanlığı
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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şirketin 3 Temmuz 2011 tarihi ve devamında zararı uğratıldığı gerekçe gösterildi.KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20220720/socioscomdan-turkiyenin-taraftar-haritasi-istanbulda-galatasaray-izmirde-fenerbahce-lider-1058926462.html
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fenerbahçe, içişleri bakanlığı
fenerbahçe, içişleri bakanlığı
Fenerbahçe Spor Kulübü, İçişleri Bakanlığı'na dava açtı
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Fenerbahçe Spor Kulübü, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde İçişleri Bakanlığı'na karşı dava açtı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şirketin 3 Temmuz 2011 tarihi ve devamında zararı uğratıldığı gerekçe gösterildi.
KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında, savcılık ve emniyet mensuplarının ‘ağır hizmet kusuru’ niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na karşı 19 Ağustos 2022 tarihinde, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 2022/1797 esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe’ye itibarının iadesi talepli tam yargı davası açmıştır. Tüm kamuoyuna bildiririz."