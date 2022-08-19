https://sputniknews.com.tr/20220819/ev-sahibi-kolona-zarar-verdi-14-daireli-bina-tahliye-edildi-1060130536.html

Ev sahibi kolona zarar verdi, 14 daireli bina tahliye edildi

Ev sahibi kolona zarar verdi, 14 daireli bina tahliye edildi

İstanbul Güngören'de 4 katlı apartmanda, 4. katındaki dairesini genişletmek için tadilat yapan ev sahibi kolonu kırınca, polis ve zabıta ekipleri binayı tedbir... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T13:27+0300

2022-08-19T13:27+0300

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ev sahibi

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İstanbul Güngören'de Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'nde 14 daireli daireli binada 4'üncü kattaki dairesini genişletmek için tadilat yapan ev sahibi, kolona zarar verdi.İhbar üzerine zabıta ekipleri binada inceleme yaptı. Apartman, kolondaki hasarı belirlemek ve binanın dayanıklılığını tespit etmek için yapılacak karot testi tamamlanıncaya kadar, tedbir amaçlı boşaltıldı.Apartman sakinleri, polis ve zabıta ekiplerinin gözetiminde tahliye edilirken, kimileri akrabalarının evlerine kimileri de belediye tarafından otellere yerleştirildi. Binanın giriş kapısı, alt katındaki süpermarket ve 5 iş yeri ise mühürlendi. Karot testi sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20211201/depremde-11-kisinin-oldugu-apartmanin-muteahhidi-yikilmanin-sebebi-kolonun-kesilmesi---1051339813.html

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