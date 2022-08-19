https://sputniknews.com.tr/20220819/eski-milli-yuzucu-buyukuncu-hakkinda-erdogana-hakaret-sucundan-hapis-cezasi-istemiyle-dava-acildi-1060122586.html

Eski milli yüzücü Büyükuncu hakkında Erdoğan'a hakaret suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı

Eski milli yüzücü Büyükuncu hakkında Erdoğan'a hakaret suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türkiye Yüzme Federasyonu'nca "daimi hak mahrumiyeti" cezası alan... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T10:50+0300

2022-08-19T10:50+0300

2022-08-19T10:50+0300

türkiye

derya büyükuncu

abd

cumhurbaşkanına hakaret

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053531033_0:5:716:408_1920x0_80_0_0_4f8a0504e00115ccc7eaf5e502bb97ff.jpg

Koronavirüs olduğunu açıkladığı tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla yer aldı. Büyükuncu'nun 4 Şubat 2022 tarihindeki paylaşımlarında "Takunyalı Führer" ibaresini kullanarak yorumlar yaptığı, 5 Şubat 2022 tarihinde de koronavirüse yakalandığı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili "helva" ibaresini kullanarak çeşitli yorumlar yaptığı anlatıldı.Şüpheli hakkında başka suçlardan dolayı hakkında yakalama kararı bulunduğu vurgulanan iddianamede, çağrı kağıdı çıkarılmasında yarar bulunmadığı gerekçesiyle Derya Büyükuncu için 7 Şubat 2022 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı vurgulandı.Bakanlık kovuşturma izni verdiŞüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret " suçundan kovuşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanı'ndan 21 Mart 2022'de kovuşturma izni alındığı da ifade edildi.İddianamede, şüpheli Büyükuncu'nun kullanmış olduğu sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yapmış olduğu paylaşımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği anlatıldı. Büyükuncu hakkında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Daimi hak mahrumiyeti cezası almıştıDerya Büyükuncu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu'nca "daimi hak mahrumiyeti" cezası alması kararlaştırılmıştı.ABD talebi reddetmiştiABD, Türkiye'nin ifadesinin alınmasını istediği eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun paylaşımlarını 'ifade özgürlüğü' kapsamında görerek talebi kabul etmemişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

derya büyükuncu, abd, cumhurbaşkanına hakaret, recep tayyip erdoğan