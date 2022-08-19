https://sputniknews.com.tr/20220819/eski-esiyle-barisinca-kayinlari-tarafindan-olduruldu-1060114962.html
Eski eşiyle barışınca kayınları tarafından öldürüldü
Eski eşiyle barışınca kayınları tarafından öldürüldü
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde eski eşiyle barışan Cengiz Sarı kayınları tarafından silahla vurularak öldürüldü. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T01:30+0300
2022-08-19T01:30+0300
2022-08-19T01:30+0300
türkiye
sivas
şarkışla
cinayet
eş
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Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Belkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Cengiz Sarı’nın eski eşiyle barıştığını öğrenen kayınları H.D. ve M.D., Sarı’yı ilk önce darp etti. Daha sonra kayınlardan biri Sarı’ya yanında getirdiği silahla ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kayınlar, Kayseri girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220514/tuzlada-cinayet-eski-damadini-oldurup-varilin-icinde-saklayan-kayinpeder-yakalandi-1056374279.html
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sivas, şarkışla, cinayet, eş
sivas, şarkışla, cinayet, eş
Eski eşiyle barışınca kayınları tarafından öldürüldü
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde eski eşiyle barışan Cengiz Sarı kayınları tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Belkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Cengiz Sarı’nın eski eşiyle barıştığını öğrenen kayınları H.D. ve M.D., Sarı’yı ilk önce darp etti. Daha sonra kayınlardan biri Sarı’ya yanında getirdiği silahla ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kayınlar, Kayseri girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.