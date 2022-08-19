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Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan sağanak 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi’nde heyelana sebep oldu. Karayolunu ulaşıma kapatan tonlarca çamur... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-19T20:18+0300
türkiye
erzincan
sivas
heyelan
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Bir süreden beri sıcak havanın etkisinde olan Erzincan’da bugün saat 16.30 sıralarında yağmur etkili oldu. Yüksek kesimlerde sağanak halinde yağan yağmur, Erzincan-Sivas karayolunda 2 bin 160 metre rakımlı Sakaltutan Geçidi’nin kaçış rampalarında heyelana sebep oldu.Yağmur sularıyla birlikte akan çamur, karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sebebiyle Erzincan ve Sivas tarafından onlarca araç kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri, Erzincan çıkış noktasında araçları beklemeye aldı.Olay yerine giden Vali Mehmet Makas, çalışmaları inceledi. İş makineleriyle başlatılan temizlik çalışması hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Makas, "Ekiplerimiz yolda temizlik çalışması yapıyor. Kısa sürede karayolunu ulaşıma açacağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220808/giresunda-siddetli-yagis-sonrasi-sel-ve-heyelan-meydana-geldi-1059658390.html
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erzincan
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erzincan, sivas, heyelan
erzincan, sivas, heyelan

Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

20:17 19.08.2022 (güncellendi: 20:18 19.08.2022)
© DHAErzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan sağanak 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi’nde heyelana sebep oldu. Karayolunu ulaşıma kapatan tonlarca çamur yığınını temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan sağanak 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi’nde heyelana sebep oldu. Karayolunu ulaşıma kapatan tonlarca çamur yığınını temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© DHA
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Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan sağanak 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi’nde heyelana sebep oldu. Karayolunu ulaşıma kapatan tonlarca çamur yığınını temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Bir süreden beri sıcak havanın etkisinde olan Erzincan’da bugün saat 16.30 sıralarında yağmur etkili oldu. Yüksek kesimlerde sağanak halinde yağan yağmur, Erzincan-Sivas karayolunda 2 bin 160 metre rakımlı Sakaltutan Geçidi’nin kaçış rampalarında heyelana sebep oldu.
Yağmur sularıyla birlikte akan çamur, karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sebebiyle Erzincan ve Sivas tarafından onlarca araç kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri, Erzincan çıkış noktasında araçları beklemeye aldı.
Olay yerine giden Vali Mehmet Makas, çalışmaları inceledi. İş makineleriyle başlatılan temizlik çalışması hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Makas, "Ekiplerimiz yolda temizlik çalışması yapıyor. Kısa sürede karayolunu ulaşıma açacağız” dedi.
Giresun’da şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
TÜRKİYE
Giresun’da şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi
8 Ağustos, 15:55
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