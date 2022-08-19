Elazığ'da kadınlara özel kıraathane: 'Erkekler yok, kafalar rahat'

© İHA Babasından kalan mirası devam ettirdiğini ifade eden kıraathane işletmecisi Ayşe Günay, "Burası bizim baba yadigarı yerimiz. Emekli olup geldikten sonra baba yadigarı yerimizin dumanı tütsün istedik ve açtık. 5 kardeşiz ve buranın ekmeğini yiyerek büyüdük. Babamın son kazandığı parayı bile tek tek tarihini yazdık cüzdanlarımızda uğur parası olarak saklıyoruz. Dumanı tütsün, ışığı yansın, illa para kazanalım değil. Zaten para döksen çok farklı şeyler olur ama elimizdeki imkanlarla ancak bu kadar yapabildik. Önceden erkek kıraathanesiydi burası, babam o şekilde işletiyordu. Hafif tadilatını yaptık. Biraz farkındalık oluşturalım istedik ve kadın kıraathanesi haline dönüştürdük. Şu an herkes çok memnun. Para kazanıyoruz, kazanmıyor değiliz. Ama en güzeli hep birlikte vakit geçiriyoruz. Köylülerimiz ve biz çok memnunuz. Dışarıdan ta Bursa’dan, İstanbul’dan ve Ankara’dan Elazığlı olup da köyüne gelenler ya işte bir Hal köyü varmış, bizi oraya götürün, orada kadın kıraathanesi varmış deyip özel olarak gelip okey oynayıp giden müşterilerimiz var. Biz eskiden babam çalıştırırken yemeğini getirir, uzaktan verir geri dönerdik. Şimdi çağ atladık, gelip kahvede okey oynuyoruz. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Herkes şaşırıyor, odalara filan gittiğimizde 'Bu abla kim?' dediklerinde diyorlar ki Hal köyünün kahvecisi. Çok keyifli geçiyor. Tamam, zor derler eskilerin bir lafı var, erkekler bile en zor meslek derler kahveciliğe ama ben kadın olarak hiç zorlanarak çalıştırmadım. Tek sıkıntım eleman, o da çalışacak kimse yok" dedi.