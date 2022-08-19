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Ece Erken'den Sabah yazarına tepki: 'Önce Allah'a sonra yargıya hesap versin'
Ece Erken'den Sabah yazarına tepki: 'Önce Allah'a sonra yargıya hesap versin'
Eşi Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davası sürerken hakkında aşk iddiaları çıkan Ece Erken iddiayı kaleme alan Sabah gazetesi eki Günaydın’ın... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T13:39+0300
2022-08-19T13:40+0300
türkiye
ece erken
şafak mahmutyazıcıoğlu
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Cankurt yazısında "Ankaralı iş insanı Ece Erken ile Hayrettin Çakır'ın arasındaki yakınlaşma şu anda ne düzeyde bilmiyorum ama yakında öğreniriz" ifadesini kullandı.Ece Erken, sosyal medya hesabından Cankurtaran'a tepki gösterdi.Erken, "Daha dün eşimin davasının ilk günüydü. Katillerle aynı ortamda bulundum. Dinlediklerime ne ruhum ne aklım ne de kalbim dayanbildi. Bugün sabah kalkıyorum aile dostum dediğim ve çocuklarıyla yakınen görüştüğüm abim dediğim Hayrettin abimle Bülent Cankurtaran isimli bir muhabir haberimi yazıyor. Hem abimle yazıyor hem de yakın arkadaşımla takipleşme sebebini yazıyor. Kafamda ruhumda beynimde sadece eşimin davası varken bana bu açıklamayı yapan yazan yazdıran kim varsa önce Allah'a sonra yargıya hesap versin" dedi.
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ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu
ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu

Ece Erken'den Sabah yazarına tepki: 'Önce Allah'a sonra yargıya hesap versin'

13:39 19.08.2022 (güncellendi: 13:40 19.08.2022)
© İHAEce Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül
Ece Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© İHA
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Eşi Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davası sürerken hakkında aşk iddiaları çıkan Ece Erken iddiayı kaleme alan Sabah gazetesi eki Günaydın’ın yazarı Bülent Cankurtaran'a tepki gösterdi.
Cankurt yazısında "Ankaralı iş insanı Ece Erken ile Hayrettin Çakır'ın arasındaki yakınlaşma şu anda ne düzeyde bilmiyorum ama yakında öğreniriz" ifadesini kullandı.
Ece Erken, sosyal medya hesabından Cankurtaran'a tepki gösterdi.
Erken, "Daha dün eşimin davasının ilk günüydü. Katillerle aynı ortamda bulundum. Dinlediklerime ne ruhum ne aklım ne de kalbim dayanbildi. Bugün sabah kalkıyorum aile dostum dediğim ve çocuklarıyla yakınen görüştüğüm abim dediğim Hayrettin abimle Bülent Cankurtaran isimli bir muhabir haberimi yazıyor. Hem abimle yazıyor hem de yakın arkadaşımla takipleşme sebebini yazıyor. Kafamda ruhumda beynimde sadece eşimin davası varken bana bu açıklamayı yapan yazan yazdıran kim varsa önce Allah'a sonra yargıya hesap versin" dedi.
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