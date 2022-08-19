https://sputniknews.com.tr/20220819/dzyuba-adana-demirspora-katilmaktan-mutluyum-1060149938.html
Dzyuba: Adana Demirspor’a katılmaktan mutluyum
Dzyuba: Adana Demirspor’a katılmaktan mutluyum
Rus futbolcu Artem Dzyuba, Adana Demirspor’a katılmaktan mutluluk duyduğunu ve yeni zorluklara hazır olduğunu belirtti. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T20:50+0300
2022-08-19T20:50+0300
2022-08-19T20:52+0300
spor
artem dzyuba
adana demirspor
futbol
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Dzyuba, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Nihayet! Adana Demirspor’a katılmaktan mutluyum! Yeni zorluklara hazırım. Adana Demirspor yönetimine güvenlerinden dolayı teşekkürler. Yardım eden ve inanan herkese teşekkürler. Aileme ve yakınlarıma, hep yanımda oldukları için teşekkürler. Söz veriyorum sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım” diye yazdı.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220818/adana-demirspor-rus-golcu-dzyubayi-transfer-etti-1060106196.html
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artem dzyuba, adana demirspor, futbol
artem dzyuba, adana demirspor, futbol
Dzyuba: Adana Demirspor’a katılmaktan mutluyum
20:50 19.08.2022 (güncellendi: 20:52 19.08.2022) Abone ol
Rus futbolcu Artem Dzyuba, Adana Demirspor’a katılmaktan mutluluk duyduğunu ve yeni zorluklara hazır olduğunu belirtti.
Dzyuba, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Nihayet! Adana Demirspor’a katılmaktan mutluyum! Yeni zorluklara hazırım. Adana Demirspor yönetimine güvenlerinden dolayı teşekkürler. Yardım eden ve inanan herkese teşekkürler. Aileme ve yakınlarıma, hep yanımda oldukları için teşekkürler. Söz veriyorum sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım” diye yazdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu.