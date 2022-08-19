https://sputniknews.com.tr/20220819/dzyuba-adana-demirspora-katilmaktan-mutluyum-1060149938.html

Dzyuba: Adana Demirspor’a katılmaktan mutluyum

Dzyuba: Adana Demirspor’a katılmaktan mutluyum

Rus futbolcu Artem Dzyuba, Adana Demirspor’a katılmaktan mutluluk duyduğunu ve yeni zorluklara hazır olduğunu belirtti. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

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spor

artem dzyuba

adana demirspor

futbol

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Dzyuba, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Nihayet! Adana Demirspor’a katılmaktan mutluyum! Yeni zorluklara hazırım. Adana Demirspor yönetimine güvenlerinden dolayı teşekkürler. Yardım eden ve inanan herkese teşekkürler. Aileme ve yakınlarıma, hep yanımda oldukları için teşekkürler. Söz veriyorum sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım” diye yazdı.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220818/adana-demirspor-rus-golcu-dzyubayi-transfer-etti-1060106196.html

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artem dzyuba, adana demirspor, futbol