https://sputniknews.com.tr/20220819/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060120728.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.08 işlem görüyor. Euro/TL ise 18.25 TL’de yer alıyor. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T09:28+0300

2022-08-19T09:28+0300

2022-08-19T09:28+0300

ekonomi

dolar

euro

altın

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Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından dolar 18'i aşmıştı.Dolar 18.08 işlem görüyor. Euro/TL ise 18.25 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 18 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın bin 753 TL, Cumhuriyet altını ise 6 bin 643 liradan işlem görüyor.Ons altın ise 1755 dolardan güne başladı. Ons dün kapanışta 1758 dolardı.

https://sputniknews.com.tr/20220818/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060072177.html

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