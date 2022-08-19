https://sputniknews.com.tr/20220819/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060120728.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.08 işlem görüyor. Euro/TL ise 18.25 TL’de yer alıyor. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T09:28+0300
2022-08-19T09:28+0300
2022-08-19T09:28+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
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Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından dolar 18'i aşmıştı.Dolar 18.08 işlem görüyor. Euro/TL ise 18.25 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 18 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın bin 753 TL, Cumhuriyet altını ise 6 bin 643 liradan işlem görüyor.Ons altın ise 1755 dolardan güne başladı. Ons dün kapanışta 1758 dolardı.
https://sputniknews.com.tr/20220818/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060072177.html
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dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.08 işlem görüyor. Euro/TL ise 18.25 TL’de yer alıyor.
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından dolar 18'i aşmıştı.
Dolar 18.08 işlem görüyor. Euro/TL ise 18.25 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 18 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın bin 753 TL, Cumhuriyet altını ise 6 bin 643 liradan işlem görüyor.
Ons altın ise 1755 dolardan güne başladı. Ons dün kapanışta 1758 dolardı.