https://sputniknews.com.tr/20220819/danimarka-ingilterenin-izinde-gocmenler-icin-ruandada-ofis-aciyor--1060112751.html

Danimarka İngiltere'nin izinde: Göçmenler için Ruanda'da ofis açıyor

Danimarka İngiltere'nin izinde: Göçmenler için Ruanda'da ofis açıyor

İngiltere'den sonra Danimarka da göçmenleri başvurularının değerlendirildiği süreçte Ruanda'ya göndermeye hazırlanıyor. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T00:27+0300

2022-08-19T00:27+0300

2022-08-19T00:29+0300

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ruanda

kigali

mülteci

dybvad bek

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Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki diplomatın Ruanda'nın başkenti Kigali'de açılacak yeni ofise gönderileceği belirtildi.Euronews'in haberine göre Bakanlık ofisin hedefinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğunu vurguladı.Göç Bakanı Kaare Dybvad Bek, "Danimarka ve Ruanda, daha fazla mülteciye bugünkü şartlardan daha iyi bir şekilde yardım etmek ve Akdeniz'den geçişler de dahil olmak üzere tehlikeli ve düzensiz göçle mücadele konusunda aynı görüşü paylaşıyor" ifadelerini kullandı. Bakan şu andaki bozuk iltica sistemini reforme etmek ve mültecilerle göçmenlere daha onurlu ve sürdürülebilir bir gelecek sunmayı hedeflediklerini bu nedenle Ruanda ofisini açtıklarını belirtti.2021 yılında kabul edilen bir planla Danimarka'nın iltica sisteminin bir parçasını Ruanda gibi AB dışındaki bir ülkeye taşımak iktidardaki sosyal demokrat hükümetin uzun vadeli hedeflerinden birisi. Fakat azınlıktaki hükümeti dışarıdan destekleyen partiler plana karşı olduklarını duyurmuştu.Plan kapsamında Danimarka iltica başvurusunda bulunanların dosyalarının incelendiği süreçte ülke içerisinde tutulmak yerine Ruanda'ya gönderilmesi öngörülüyor.İki ülke arasında planın detayları ile ilgili müzakereler devam ediyor.Birleşmiş Milletler mülteci ajansı ise iltica gibi bir konunun Ruanda ya da herhangi başka bir ülkede dış kaynak kullanımı ile yürütülmesinin sorumlu ya da sürdürülebilir bir çözüm olmadığını açıklamıştı. İngiltere ile Ruanda arasında imzalanan göçmenlik anlaşmasının ardından Danimarka, sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için görüşmelere başladığını duyurmuştu.

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