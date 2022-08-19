https://sputniknews.com.tr/20220819/cumhurbaskani-erdogan-israil-cumhurbaskani-herzog-ile-gorustu-1060129288.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T13:08+0300
2022-08-19T13:08+0300
2022-08-19T13:10+0300
politika
recep tayyip erdoğan
israil
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.
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recep tayyip erdoğan, israil, türkiye
recep tayyip erdoğan, israil, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
13:08 19.08.2022 (güncellendi: 13:10 19.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.
Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.