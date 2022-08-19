https://sputniknews.com.tr/20220819/bolsonaro-kendisini-ceken-youtuberin-telefonunu-elinden-almaya-calisti-1060122390.html

Bolsonaro, kendisini çeken YouTuber'ın telefonunu elinden almaya çalıştı

Bolsonaro, kendisini çeken YouTuber'ın telefonunu elinden almaya çalıştı

Ekim ayındaki seçimler yaklaşırken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisini kayda alarak hakaretler yağdıran YouTuber'ın cep telefonunu elinden almaya... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T10:31+0300

2022-08-19T10:31+0300

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dünya

jair bolsonaro

brezilya

seçim

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Sosyal medya fenomeni Wilker Leão, başkent Brasilia'daki konutunun önünde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu kayda almaya çalışarak hakaretler yağdırdı.Yerel televizyon kanalı Globo'nun yayınladığı görüntülere göre Bolsonaro, kendisine 'korkak' diyen Leão'nun tişörtünü ve kolunu çekiştirmeye başladı.Bolsonaro'nun korumaları, daha sonra Leão'yu kenara çekmeye çalıştı. Görüntülerde Bolsonaro, Leão'nun cep telefonunu elinden almaya çalışırken fark edildi.Birkaç dakika sonra dönmesine ve Bolsonaro ile konuşmasına izin verildi.Brezilya lideri, ekim ayında düzenlenecek olan devlet başkanlığı seçimlerine yönelik kampanyasını bu hafta salı günü başlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220729/brezilya-lideri-bolsonarodan-bm-iklim-elcisi-di-caprioya-ders-vermeden-once-yatindan-vazgec-1059268064.html

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