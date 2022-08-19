https://sputniknews.com.tr/20220819/bolsonaro-kendisini-ceken-youtuberin-telefonunu-elinden-almaya-calisti-1060122390.html
Bolsonaro, kendisini çeken YouTuber'ın telefonunu elinden almaya çalıştı
Bolsonaro, kendisini çeken YouTuber'ın telefonunu elinden almaya çalıştı
Ekim ayındaki seçimler yaklaşırken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisini kayda alarak hakaretler yağdıran YouTuber'ın cep telefonunu elinden almaya... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T10:31+0300
2022-08-19T10:31+0300
2022-08-19T10:34+0300
dünya
jair bolsonaro
brezilya
seçim
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Sosyal medya fenomeni Wilker Leão, başkent Brasilia'daki konutunun önünde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu kayda almaya çalışarak hakaretler yağdırdı.Yerel televizyon kanalı Globo'nun yayınladığı görüntülere göre Bolsonaro, kendisine 'korkak' diyen Leão'nun tişörtünü ve kolunu çekiştirmeye başladı.Bolsonaro'nun korumaları, daha sonra Leão'yu kenara çekmeye çalıştı. Görüntülerde Bolsonaro, Leão'nun cep telefonunu elinden almaya çalışırken fark edildi.Birkaç dakika sonra dönmesine ve Bolsonaro ile konuşmasına izin verildi.Brezilya lideri, ekim ayında düzenlenecek olan devlet başkanlığı seçimlerine yönelik kampanyasını bu hafta salı günü başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220729/brezilya-lideri-bolsonarodan-bm-iklim-elcisi-di-caprioya-ders-vermeden-once-yatindan-vazgec-1059268064.html
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jair bolsonaro, brezilya, seçim
jair bolsonaro, brezilya, seçim
Bolsonaro, kendisini çeken YouTuber'ın telefonunu elinden almaya çalıştı
10:31 19.08.2022 (güncellendi: 10:34 19.08.2022) Abone ol
Ekim ayındaki seçimler yaklaşırken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisini kayda alarak hakaretler yağdıran YouTuber'ın cep telefonunu elinden almaya çalışırken görüntülendi.
Sosyal medya fenomeni Wilker Leão, başkent Brasilia'daki konutunun önünde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu kayda almaya çalışarak hakaretler yağdırdı.
Yerel televizyon kanalı Globo'nun yayınladığı görüntülere göre Bolsonaro, kendisine 'korkak' diyen Leão'nun tişörtünü ve kolunu çekiştirmeye başladı.
Bolsonaro'nun korumaları, daha sonra Leão'yu kenara çekmeye çalıştı. Görüntülerde Bolsonaro, Leão'nun cep telefonunu elinden almaya çalışırken fark edildi.
Birkaç dakika sonra dönmesine ve Bolsonaro ile konuşmasına izin verildi.
Brezilya lideri, ekim ayında düzenlenecek olan devlet başkanlığı seçimlerine yönelik kampanyasını bu hafta salı günü başlatmıştı.