https://sputniknews.com.tr/20220819/bm-genel-sekreteri-yelenovkadaki-bm-misyonunun-yetki-alanini-rusya-ve-ukraynaya-bildirdim-1060112951.html
BM Genel Sekreteri: Yelenovka'daki BM misyonunun yetki alanını Rusya ve Ukrayna'ya bildirdim
BM Genel Sekreteri: Yelenovka'daki BM misyonunun yetki alanını Rusya ve Ukrayna'ya bildirdim
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yelenovka'daki gözaltı merkezine bombalı saldırıyla ilgili gerçekleri belirleme misyonunun yetki... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T00:45+0300
2022-08-19T00:45+0300
2022-08-19T00:45+0300
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antonio guterres
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lviv
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Lvov’da düzenlediği basın toplantısında Guterres, “Orada olanlar kabul edilemez. Tüm savaş esirleri uluslararası insancıl hukukun koruması altında bulunuyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) bunlara erişimi olmalı” dedi.Ukrayna ve Rus yetkililerinin talebi üzerine, Yelenovka’daki gözaltı merkezine yapılan bombalamanın gerçeklerini tespit etmek için bir misyon oluşturmaya karar verdiğini belirten Genel Sekreter, “Ukrayna ve Rusya, misyonun yetki alanı ve ekibin bileşimi hakkında bilgilendirildi. Bu misyonun başına Brezilya'dan General Carlos dos Santos Cruz'u atamayı düşünüyorum" diye konuştu.BM’nin olay yerie ve diğer ilgili yerlere güvenli erişim için gerekli garantileri almak için çalıştığına vurgu yapan Guterres, “Basitçe söylemek gerekirse, araştırma misyonu gerçekleri araştırmakta özgür olmalıdır. Ekip gerekli bilgileri toplayabilmeli ve analiz edebilmelidir. Her şeyden önce bu, herhangi bir tarafın herhangi bir müdahalesi olmaksızın insanlara, yerlere ve kanıtlara güvenli ve engelsiz erişim anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
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bm, antonio guterres, rusya, ukrayna, türkiye, lviv
bm, antonio guterres, rusya, ukrayna, türkiye, lviv
BM Genel Sekreteri: Yelenovka'daki BM misyonunun yetki alanını Rusya ve Ukrayna'ya bildirdim
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yelenovka'daki gözaltı merkezine bombalı saldırıyla ilgili gerçekleri belirleme misyonunun yetki alanını Rusya ve Ukrayna'ya bildirdiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Lvov’da düzenlediği basın toplantısında Guterres, “Orada olanlar kabul edilemez. Tüm savaş esirleri uluslararası insancıl hukukun koruması altında bulunuyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) bunlara erişimi olmalı” dedi.
Ukrayna ve Rus yetkililerinin talebi üzerine, Yelenovka’daki gözaltı merkezine yapılan bombalamanın gerçeklerini tespit etmek için bir misyon oluşturmaya karar verdiğini belirten Genel Sekreter, “Ukrayna ve Rusya, misyonun yetki alanı ve ekibin bileşimi hakkında bilgilendirildi. Bu misyonun başına Brezilya'dan General Carlos dos Santos Cruz'u atamayı düşünüyorum" diye konuştu.
BM’nin olay yerie ve diğer ilgili yerlere güvenli erişim için gerekli garantileri almak için çalıştığına vurgu yapan Guterres, “Basitçe söylemek gerekirse, araştırma misyonu gerçekleri araştırmakta özgür olmalıdır. Ekip gerekli bilgileri toplayabilmeli ve analiz edebilmelidir. Her şeyden önce bu, herhangi bir tarafın herhangi bir müdahalesi olmaksızın insanlara, yerlere ve kanıtlara güvenli ve engelsiz erişim anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.