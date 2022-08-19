https://sputniknews.com.tr/20220819/bilgi-teknolojileri-ve-iletisim-kuruluna-atama-1060119539.html
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na atama
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na atama
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu başkanlığına ve üyeliklerine atama gerçekleştirildi. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T06:29+0300
2022-08-19T06:29+0300
2022-08-19T06:29+0300
türkiye
resmi gazete
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Resmi Gazete’de gece saatlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı’na Ömer Abdullah Karagözoğlu, üyeliklere Orhan Öğe ve Hüsnü Kılıç’ın ataması yapıldı.Devlet Malzeme Ofisi'ne atamaKararda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mücahit Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Uğur Sancarbaba’nın da atamaları yer aldı.
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resmi gazete
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na atama
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu başkanlığına ve üyeliklerine atama gerçekleştirildi.
Resmi Gazete’de gece saatlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı’na Ömer Abdullah Karagözoğlu, üyeliklere Orhan Öğe ve Hüsnü Kılıç’ın ataması yapıldı.
Devlet Malzeme Ofisi'ne atama
Kararda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mücahit Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Uğur Sancarbaba’nın da atamaları yer aldı.