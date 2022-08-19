https://sputniknews.com.tr/20220819/bilgi-teknolojileri-ve-iletisim-kuruluna-atama-1060119539.html

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na atama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na atama

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu başkanlığına ve üyeliklerine atama gerçekleştirildi. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T06:29+0300

2022-08-19T06:29+0300

2022-08-19T06:29+0300

türkiye

resmi gazete

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Resmi Gazete’de gece saatlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı’na Ömer Abdullah Karagözoğlu, üyeliklere Orhan Öğe ve Hüsnü Kılıç’ın ataması yapıldı.Devlet Malzeme Ofisi'ne atamaKararda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mücahit Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Uğur Sancarbaba’nın da atamaları yer aldı.

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