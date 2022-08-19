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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na atama
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na atama
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu başkanlığına ve üyeliklerine atama gerçekleştirildi. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete’de gece saatlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı’na Ömer Abdullah Karagözoğlu, üyeliklere Orhan Öğe ve Hüsnü Kılıç’ın ataması yapıldı.Devlet Malzeme Ofisi'ne atamaKararda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mücahit Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Uğur Sancarbaba’nın da atamaları yer aldı.
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resmi gazete
resmi gazete

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'na atama

06:29 19.08.2022
© Fotoğraf : TwitterResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu başkanlığına ve üyeliklerine atama gerçekleştirildi.
Resmi Gazete’de gece saatlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı’na Ömer Abdullah Karagözoğlu, üyeliklere Orhan Öğe ve Hüsnü Kılıç’ın ataması yapıldı.

Devlet Malzeme Ofisi'ne atama

Kararda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mücahit Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Uğur Sancarbaba’nın da atamaları yer aldı.
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