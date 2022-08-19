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https://sputniknews.com.tr/20220819/biden-abdnin-dususunun-sembolu-olarak-gosterildi-1060147679.html
Joe Biden, ABD düşüşünün sembolü olarak gösterildi
Joe Biden, ABD düşüşünün sembolü olarak gösterildi
The Nation dergisinin yazarı Tom Engelhardt, Başkan Joe Biden’in, ABD’nin düşüşünü temsil ettiğini, bununla birlikte idaredekilerin 'dolu dolu yaşadığını' ve... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T19:54+0300
2022-08-19T19:57+0300
dünya
abd
joe biden
soğuk savaş
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Tom Engelhardt, "Joe Biden’ın (80 yaşında, tarihimizin en yaşlı başkanı) 2024’te yeniden aday olmayı planlamasında garip bir şey görmüyorum. Dürüst olalım, bu kendine özgü biçimiyle mükemmel değil mi? Şunu demek istiyorum, her gün yaşlanan başkandan daha iyi Amerika’nın düşüşünü ne simgeleyebilir?” ifadesini kullandı.Düşüşün 'ikinci doğa' olduğunu söyleyen Engelhardt, “Ülke dağılmaya başladı, Joe ve yetkilileri ise dolu dolu yaşıyor ve otuz yıl önce sona eren soğuk savaşı titizlikle yeniden çıkarıyorlar. Bu yüzden şunu söyleyebilirim: (gençseniz ve görmediyseniz) Geçmişin daha kötü versiyonuna hoş geldiniz ” dedi.Amerikan demokrasinin inanılmaz baskı altında olduğunu belirten Engelhardt, arkasında 'hayal edilemez boyut ve güçteki' savunma sanayisinin durduğu dev ABD ordusunun, 'savaş koşullarında bile görülmeyen' finansmana rağmen herhangi bir önemli savaşı kazanma yeteneğinde olmadığını kanıtladığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220809/abd-baskani-biden-ceketini-giymeyi-denedi-beceremedi-gozlugunu-dusurdu-1059700874.html
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abd, joe biden, soğuk savaş
abd, joe biden, soğuk savaş

Joe Biden, ABD düşüşünün sembolü olarak gösterildi

19:54 19.08.2022 (güncellendi: 19:57 19.08.2022)
© REUTERS / CARLOS BARRIAABD Joe Biden uçağa binerken merdivenlerde düştü.
ABD Joe Biden uçağa binerken merdivenlerde düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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The Nation dergisinin yazarı Tom Engelhardt, Başkan Joe Biden’in, ABD’nin düşüşünü temsil ettiğini, bununla birlikte idaredekilerin 'dolu dolu yaşadığını' ve yeniden soğuk savaş çıkardıklarını belirtti.
Tom Engelhardt, "Joe Biden’ın (80 yaşında, tarihimizin en yaşlı başkanı) 2024’te yeniden aday olmayı planlamasında garip bir şey görmüyorum. Dürüst olalım, bu kendine özgü biçimiyle mükemmel değil mi? Şunu demek istiyorum, her gün yaşlanan başkandan daha iyi Amerika’nın düşüşünü ne simgeleyebilir? ifadesini kullandı.
Düşüşün 'ikinci doğa' olduğunu söyleyen Engelhardt, “Ülke dağılmaya başladı, Joe ve yetkilileri ise dolu dolu yaşıyor ve otuz yıl önce sona eren soğuk savaşı titizlikle yeniden çıkarıyorlar. Bu yüzden şunu söyleyebilirim: (gençseniz ve görmediyseniz) Geçmişin daha kötü versiyonuna hoş geldiniz ” dedi.
Amerikan demokrasinin inanılmaz baskı altında olduğunu belirten Engelhardt, arkasında 'hayal edilemez boyut ve güçteki' savunma sanayisinin durduğu dev ABD ordusunun, 'savaş koşullarında bile görülmeyen' finansmana rağmen herhangi bir önemli savaşı kazanma yeteneğinde olmadığını kanıtladığını kaydetti.
Dün helikopterden indikten sonra ceketini giyemeyen ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra gözlüğünü düşürdü. Öte yandan Biden'ın hemen arkasında bulunan askerin şaşırmış yüz ifadesi ise dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
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ABD Başkanı Biden ceketini giymeyi denedi, beceremedi, gözlüğünü düşürdü
9 Ağustos, 14:55
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