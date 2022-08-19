https://sputniknews.com.tr/20220819/biden-abdnin-dususunun-sembolu-olarak-gosterildi-1060147679.html

Joe Biden, ABD düşüşünün sembolü olarak gösterildi

Joe Biden, ABD düşüşünün sembolü olarak gösterildi

The Nation dergisinin yazarı Tom Engelhardt, Başkan Joe Biden’in, ABD’nin düşüşünü temsil ettiğini, bununla birlikte idaredekilerin 'dolu dolu yaşadığını' ve... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T19:54+0300

2022-08-19T19:54+0300

2022-08-19T19:57+0300

dünya

abd

joe biden

soğuk savaş

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Tom Engelhardt, "Joe Biden’ın (80 yaşında, tarihimizin en yaşlı başkanı) 2024’te yeniden aday olmayı planlamasında garip bir şey görmüyorum. Dürüst olalım, bu kendine özgü biçimiyle mükemmel değil mi? Şunu demek istiyorum, her gün yaşlanan başkandan daha iyi Amerika’nın düşüşünü ne simgeleyebilir?” ifadesini kullandı.Düşüşün 'ikinci doğa' olduğunu söyleyen Engelhardt, “Ülke dağılmaya başladı, Joe ve yetkilileri ise dolu dolu yaşıyor ve otuz yıl önce sona eren soğuk savaşı titizlikle yeniden çıkarıyorlar. Bu yüzden şunu söyleyebilirim: (gençseniz ve görmediyseniz) Geçmişin daha kötü versiyonuna hoş geldiniz ” dedi.Amerikan demokrasinin inanılmaz baskı altında olduğunu belirten Engelhardt, arkasında 'hayal edilemez boyut ve güçteki' savunma sanayisinin durduğu dev ABD ordusunun, 'savaş koşullarında bile görülmeyen' finansmana rağmen herhangi bir önemli savaşı kazanma yeteneğinde olmadığını kanıtladığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20220809/abd-baskani-biden-ceketini-giymeyi-denedi-beceremedi-gozlugunu-dusurdu-1059700874.html

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