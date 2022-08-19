https://sputniknews.com.tr/20220819/bakan-kirisci-96-milyon-780-bin-711-tllik-tarimsal-destek-odemeleri-bugun-hesaplara-yatacak-1060131296.html
Bakan Kirişci: 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
Bakan Kirişci: 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T13:43+0300
2022-08-19T13:43+0300
2022-08-19T13:43+0300
ekonomi
bakan
tarım ve orman bakanlığı
vahit kirişci
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.Tarımsal destekte en yüksek payı 63 milyon TL ile Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği alıyor.Bakan Kirişçi'nin açıklaması şöyle;
https://sputniknews.com.tr/20220818/bakan-kirisciden-sifir-faizli-kredi-mujdesi-1060079928.html
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bakan, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci
bakan, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci
Bakan Kirişci: 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.
Tarımsal destekte en yüksek payı 63 milyon TL ile Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği alıyor.
Bakan Kirişçi'nin açıklaması şöyle;
"96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."