https://sputniknews.com.tr/20220819/bakan-kirisci-96-milyon-780-bin-711-tllik-tarimsal-destek-odemeleri-bugun-hesaplara-yatacak-1060131296.html

Bakan Kirişci: 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Bakan Kirişci: 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T13:43+0300

2022-08-19T13:43+0300

2022-08-19T13:43+0300

ekonomi

bakan

tarım ve orman bakanlığı

vahit kirişci

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.Tarımsal destekte en yüksek payı 63 milyon TL ile Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği alıyor.Bakan Kirişçi'nin açıklaması şöyle;

https://sputniknews.com.tr/20220818/bakan-kirisciden-sifir-faizli-kredi-mujdesi-1060079928.html

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bakan, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci