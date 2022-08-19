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https://sputniknews.com.tr/20220819/bakan-kirisci-96-milyon-780-bin-711-tllik-tarimsal-destek-odemeleri-bugun-hesaplara-yatacak-1060131296.html
Bakan Kirişci: 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
Bakan Kirişci: 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
bakan
tarım ve orman bakanlığı
vahit kirişci
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.Tarımsal destekte en yüksek payı 63 milyon TL ile Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği alıyor.Bakan Kirişçi'nin açıklaması şöyle;
https://sputniknews.com.tr/20220818/bakan-kirisciden-sifir-faizli-kredi-mujdesi-1060079928.html
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bakan, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci
bakan, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci

Bakan Kirişci: 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

13:43 19.08.2022
© KORAY ÜNLÜ-AW688892Vahit Kirişci
Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© KORAY ÜNLÜ-AW688892
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.
Tarımsal destekte en yüksek payı 63 milyon TL ile Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği alıyor.
Bakan Kirişçi'nin açıklaması şöyle;
"96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
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