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Ateş topu şeklinde göktaşı görüldü
Ateş topu şeklinde göktaşı görüldü
Japonya’da başkent Tokyo ve çevresinde görülen ateş topu şeklindeki göktaşının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T11:21+0300
2022-08-19T11:21+0300
dünya
göktaşı
dünya
japonya
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Japonya'nın başkenti Tokyo başta olmak üzere Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden gözlenen göktaşı sosyal medyada ilgi odağı oldu.Dün yerel saatle 19.20 sularında kaydedilen görüntülerde, ateş topu şeklinde beliren cismin bir asteroidin atmosferde yanması sonrası ortaya çıkan parçasının yeryüzüne düşerken saçtığı ışık olduğu açıklandı. Denize düşmüş olabileceği değerlendirilen göktaşının görüntüleri seyir halinde olan araçların kameralarına yansıdı.Uzmanlar, söz konusu doğa olayını nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu, bu nedenle göktaşını görenlerin şanslı olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220622/tarlada-yururken-goktasi-buldu-bugune-kadar-hic-boyle-bir--sey-gormemistim-1057730271.html
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göktaşı, dünya, japonya
göktaşı, dünya, japonya

Ateş topu şeklinde göktaşı görüldü

11:21 19.08.2022
© İHAgöktaşı
göktaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© İHA
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Japonya’da başkent Tokyo ve çevresinde görülen ateş topu şeklindeki göktaşının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Japonya'nın başkenti Tokyo başta olmak üzere Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden gözlenen göktaşı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Dün yerel saatle 19.20 sularında kaydedilen görüntülerde, ateş topu şeklinde beliren cismin bir asteroidin atmosferde yanması sonrası ortaya çıkan parçasının yeryüzüne düşerken saçtığı ışık olduğu açıklandı. Denize düşmüş olabileceği değerlendirilen göktaşının görüntüleri seyir halinde olan araçların kameralarına yansıdı.

Uzmanlar, söz konusu doğa olayını nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu, bu nedenle göktaşını görenlerin şanslı olduğunu ifade etti.
Tarlada yürürken göktaşı buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
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Tarlada yürürken göktaşı buldu: 'Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim'
22 Haziran , 00:14
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