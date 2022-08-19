Antalya'da servis midibüsü ile çekici çarpıştı: 27 yaralı
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİNAntalya'da otel personellerini taşıyan servis midibüsü ile geri dönüşüm kamyonunu taşıyan çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Antalya'da servis midibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, servis midibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu serviste bulunan 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.
Şehmuz Fidan yönetimindeki 07 ANG 938 plakalı servis midibüsü, Topçam bölgesinde Ömer Kızılağaç (22) idaresindeki 07 VFB 08 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan midibüs şoförü ve 26 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtidli.
Çekici sürücüsü Kızılağaç ise kazadan yara almadan kurtuldu.
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİNAntalya'da otel personellerini taşıyan servis midibüsü ile geri dönüşüm kamyonunu taşıyan çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.
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© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Antalya'da otel personellerini taşıyan servis midibüsü ile geri dönüşüm kamyonunu taşıyan çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemer-Antalya yolu üzeri Topçam mevkiinde meydana geldi.
2/4
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemer-Antalya yolu üzeri Topçam mevkiinde meydana geldi.
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Kazanın etkisiyle 4’ü ağır 27 kişi yaralandı.
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© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Kazanın etkisiyle 4’ü ağır 27 kişi yaralandı.
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. İ
4/4
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. İ
1/4
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Antalya'da otel personellerini taşıyan servis midibüsü ile geri dönüşüm kamyonunu taşıyan çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.
2/4
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemer-Antalya yolu üzeri Topçam mevkiinde meydana geldi.
3/4
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Kazanın etkisiyle 4’ü ağır 27 kişi yaralandı.
4/4
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. İ
16 Ağustos, 19:44