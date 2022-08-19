Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220819/altun-erdoganin-ukrayna-ziyareti-diplomatik-cozumlerin-cok-taraflilikla-saglanabileceginin-kaniti-1060121044.html
Altun: Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, diplomatik çözümlerin çok taraflılıkla sağlanabileceğinin kanıtı
Altun: Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, diplomatik çözümlerin çok taraflılıkla sağlanabileceğinin kanıtı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, diplomatik çözümlerin ilgili liderlerle görüşülmesi ve uluslararası arenada... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T09:38+0300
2022-08-19T09:41+0300
ukrayna krizi
türkiye
ukrayna
rusya
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
guterres
bm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060019812_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_25096b6575016842390ddc8067d02e2c.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Altun'un açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220818/ukrayna-turkiye-ile-altyapi-onarimi-memorandumu-imzalandi-1060103745.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060019812_58:0:1142:813_1920x0_80_0_0_7843f5ff23515dd54cf11d784f000cc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ukrayna, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, guterres, bm
türkiye, ukrayna, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, guterres, bm

Altun: Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, diplomatik çözümlerin çok taraflılıkla sağlanabileceğinin kanıtı

09:38 19.08.2022 (güncellendi: 09:41 19.08.2022)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, diplomatik çözümlerin ilgili liderlerle görüşülmesi ve uluslararası arenada çok taraflılığın benimsenmesiyle sağlanabileceğine duyduğu inancın kanıtı niteliğindedir" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Altun'un açıklamaları şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, barış çabalarını daha ileriye taşımak için BM Genel Sekreteri António Guterres ile birlikte dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine uzun süredir verdiği desteği bir kez daha yineleyen Erdoğan, ateşkesin ve barış görüşmelerinin sağlanması için yürütülen diplomatik çabalarda ön planda yer aldı. Mart ayında Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da ilk kez bir araya gelmesini sağlayan Türkiye, bu sürecin devam etmesi için çabalıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde Ukrayna'ya insani yardım başta olmak üzere birçok alanda destek verdi. Tahıl ihracatına ilişkin İstanbul Anlaşması da küresel gıda tedarik zinciri üzerindeki baskıyı hafifleten bir atılım oldu. Türkiye, bir taraftan diyaloğa ve diplomatik çözümlere olanak sağlanması için hem Rusya hem de Ukrayna ile çalışırken, diğer taraftan Birleşmiş Milletler ile de görüşmektedir. Ukrayna'yı destekleyen ülkeler, savaşı bir an önce bitirmek için diplomasiye daha fazla çaba sarf etmelidir. Ukrayna'daki savaş hâlihazırda insani açıdan büyük acılara neden olmuş ve bölgemizde jeopolitik kırılmalara sebebiyet vermiştir. Savaşın etkileri zaten çok geniş çapta hissedilmekte olup çatışmanın diplomatik müzakerelerle sona ermesi gerekiyor. Türkiye olarak Ukrayna'nın siyasi egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çatışmanın başlangıcından bu yana sürekli görüşmelerde bulunmuş ve çabaları şimdiden ciddi sonuçlar vermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, diplomatik çözümlerin ilgili liderlerle görüşülmesi ve uluslararası arenada çok taraflılığın benimsenmesiyle sağlanabileceğine duyduğu inancın kanıtı niteliğindedir. Uluslararası toplum, barış ve istikrarın sağlanması için sarf edilen bu çabaları desteklemelidir.”

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin Ukrayna’daki altyapının onarımına yardımcı olacağını, bugün Lviv’de ilgili memorandumun imzalandığını belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna: Türkiye ile altyapı onarımı memorandumu imzalandı
Dün, 19:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала