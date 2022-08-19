Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ulusal Hane Ziyaretleri'ne ilişkin açıklama

"Çalışmamız kapsamında Bakanlık personelimizin ziyaret ettikleri hanelerde farklı içeriklerde ve farklı formlarla işlem yapmasının da önüne geçerek, tek tip ve kapsamlı bir İnceleme Formu'na geçiş yapacağız. Sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak sosyal desteklerimizin takibi ve desteğe ihtiyacı olanların tespiti için başlattığımız yeni çalışmamızı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir selamlama mektubu ile yürütecek akabinde de sosyal formlarımızı bütünleşik bir hale getirerek güncelleyeceğiz. Hal böyleyken Bakanlıkta bugüne kadar yürüttüğümüz hizmet biçimimizin seçim çalışması olarak yansıtılması iyi tarafından baktığımızda bu Bakanlığa ve çalışanlarına dair derin bir cehaletin göstergesiyken, aksi durumda kötücül bir muhalefetin hiçbir ahlaki sınır tanımadığının işaretidir."