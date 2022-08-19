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https://sputniknews.com.tr/20220819/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-ulusal-hane-ziyaretlerine-iliskin-aciklama-1060119383.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ulusal Hane Ziyaretleri'ne ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ulusal Hane Ziyaretleri'ne ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ulusal Hane Ziyaretlerine ilişkin, "Sosyal desteklerimizin takibi ve desteğe ihtiyacı olanların tespiti için... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T05:49+0300
2022-08-19T05:53+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
derya yanık
aile
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulusal Hane Ziyaretleriyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bakan Yanık, açıklamayı kamuoyunda yer alan bilgi kirliliğinin önüne geçmek üzere hazırladıklarını belirtti.Açıklamada, hane ziyaretlerinin arz odaklı gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Çalışmanın sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak başlatıldığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, aile
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, aile

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ulusal Hane Ziyaretleri'ne ilişkin açıklama

05:49 19.08.2022 (güncellendi: 05:53 19.08.2022)
© AAAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ulusal Hane Ziyaretlerine ilişkin, "Sosyal desteklerimizin takibi ve desteğe ihtiyacı olanların tespiti için başlattığımız yeni çalışmamızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir selamlama mektubu ile yürütecek akabinde de sosyal formlarımızı bütünleşik bir hale getirerek güncelleyeceğiz" açıklaması yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulusal Hane Ziyaretleriyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Yanık, açıklamayı kamuoyunda yer alan bilgi kirliliğinin önüne geçmek üzere hazırladıklarını belirtti.
Açıklamada, hane ziyaretlerinin arz odaklı gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu çalışmalar sosyal hizmet modellerimiz ve sosyal yardımlarımız çeşitlendikçe ve hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla tekrarlanmaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle hayata geçirdiğimiz tüm sosyal projelerimizde olduğu gibi Ulusal Hane Ziyaretleri programımızda da 'Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan ve düzenli, süreli yardım programından faydalanan vatandaşlarımızın hanelerine gidecek, bunun yanında arz odaklı hizmet anlayışımız gereği sosyal desteklerimize erişmekte zorlanan haneleri de (engelli, yaşlı, çocuklu aileler vb) tespit etmek üzere çalışacağız."
Çalışmanın sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak başlatıldığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:
"Çalışmamız kapsamında Bakanlık personelimizin ziyaret ettikleri hanelerde farklı içeriklerde ve farklı formlarla işlem yapmasının da önüne geçerek, tek tip ve kapsamlı bir İnceleme Formu'na geçiş yapacağız. Sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak sosyal desteklerimizin takibi ve desteğe ihtiyacı olanların tespiti için başlattığımız yeni çalışmamızı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir selamlama mektubu ile yürütecek akabinde de sosyal formlarımızı bütünleşik bir hale getirerek güncelleyeceğiz. Hal böyleyken Bakanlıkta bugüne kadar yürüttüğümüz hizmet biçimimizin seçim çalışması olarak yansıtılması iyi tarafından baktığımızda bu Bakanlığa ve çalışanlarına dair derin bir cehaletin göstergesiyken, aksi durumda kötücül bir muhalefetin hiçbir ahlaki sınır tanımadığının işaretidir."
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