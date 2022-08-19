Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220819/abdden-meksikanin-6-eyaletine-seyahat-etmeyin-uyarisi-1060114004.html
ABD'den 'Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeyin' uyarısı
ABD'den 'Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeyin' uyarısı
ABD hükümeti, vatandaşlarına Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısında bulundu. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T01:00+0300
2022-08-19T01:00+0300
dünya
abd
meksika
seyahat
uyarı
abd dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104035/12/1040351274_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9afd1f873156ebf6303c168da8922510.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek vatandaşlarına Meksika'nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısı yaptı. Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas ve Zacatecas eyaletlerinde adam kaçırma ve suç olaylarının sıkça görüldüğünü belirten bakanlık, vatandaşlarına bu eyaletlerden kaçınmalarını söyledi. Bakanlık ayrıca yine suç ve adam kaçırma olaylarının fazla olduğu sebebiyle Baja California, Durango, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Morelos ve Guanajuato eyaletlerine seyahat etmek isteyen vatandaşlara da tekrar düşünmeleri tavsiyesinde bulundu. Açıklamada sadece Yucatan ve Campeche eyaletlerine seyahat edenlerin normal önlemler almalarının yeterli olacağı belirtilirken, geriye kalan 17 eyalete seyahat edenler için de dikkatli olma uyarısı yapıldı.Gece ve yalnız seyahat etmek yasakABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika’da son günlerde cinayet, adam kaçırma, araç hırsızlığı ve soygun gibi suçlarda artış görüldüğü gerekçesiyle, ülkedeki ABD hükümeti çalışanlarının birçok bölgeye seyahat etmelerinin yasaklandığına ya da kısıtlandığına dikkat çekerek, bu bölgelerdeki vatandaşlara acil yardım hizmeti sağlama imkanlarının sınırlı olacağını bildirdi. Meksika’daki ABD hükümeti çalışanlarına, riskli görülen bölgelerde yalnız ve gece seyahat etme kısıtlaması getirilirken, çok riskli sayılan bölgelerden ise kara yoluyla geçmelerinin yasaklandığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220815/meksikadaki-organize-suc-orgutune-buyuk-darbe-164-kisi-tutuklandi-1059925038.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104035/12/1040351274_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_42dca80e02bbabb056fc4b4146c09aef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, meksika, seyahat, uyarı, abd dışişleri bakanlığı
abd, meksika, seyahat, uyarı, abd dışişleri bakanlığı

ABD'den 'Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeyin' uyarısı

01:00 19.08.2022
© AFP 2022 / JOHAN ORDONEZMeksika polis
Meksika polis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / JOHAN ORDONEZ
Abone olTelegram
ABD hükümeti, vatandaşlarına Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek vatandaşlarına Meksika'nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısı yaptı.
Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas ve Zacatecas eyaletlerinde adam kaçırma ve suç olaylarının sıkça görüldüğünü belirten bakanlık, vatandaşlarına bu eyaletlerden kaçınmalarını söyledi.
Bakanlık ayrıca yine suç ve adam kaçırma olaylarının fazla olduğu sebebiyle Baja California, Durango, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Morelos ve Guanajuato eyaletlerine seyahat etmek isteyen vatandaşlara da tekrar düşünmeleri tavsiyesinde bulundu.
Açıklamada sadece Yucatan ve Campeche eyaletlerine seyahat edenlerin normal önlemler almalarının yeterli olacağı belirtilirken, geriye kalan 17 eyalete seyahat edenler için de dikkatli olma uyarısı yapıldı.

Gece ve yalnız seyahat etmek yasak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika’da son günlerde cinayet, adam kaçırma, araç hırsızlığı ve soygun gibi suçlarda artış görüldüğü gerekçesiyle, ülkedeki ABD hükümeti çalışanlarının birçok bölgeye seyahat etmelerinin yasaklandığına ya da kısıtlandığına dikkat çekerek, bu bölgelerdeki vatandaşlara acil yardım hizmeti sağlama imkanlarının sınırlı olacağını bildirdi.
Meksika’daki ABD hükümeti çalışanlarına, riskli görülen bölgelerde yalnız ve gece seyahat etme kısıtlaması getirilirken, çok riskli sayılan bölgelerden ise kara yoluyla geçmelerinin yasaklandığı biliniyor.
Meksika’da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçleri 164 kişiyi tutuklarken, çok sayıda silah ve araca da el konulduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
DÜNYA
Meksika’daki organize suç örgütüne büyük darbe: 164 kişi tutuklandı
15 Ağustos, 03:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала