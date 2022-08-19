https://sputniknews.com.tr/20220819/abdden-meksikanin-6-eyaletine-seyahat-etmeyin-uyarisi-1060114004.html
ABD'den 'Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeyin' uyarısı
ABD'den 'Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeyin' uyarısı
ABD hükümeti, vatandaşlarına Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısında bulundu. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T01:00+0300
2022-08-19T01:00+0300
2022-08-19T01:00+0300
dünya
abd
meksika
seyahat
uyarı
abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek vatandaşlarına Meksika'nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısı yaptı. Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas ve Zacatecas eyaletlerinde adam kaçırma ve suç olaylarının sıkça görüldüğünü belirten bakanlık, vatandaşlarına bu eyaletlerden kaçınmalarını söyledi. Bakanlık ayrıca yine suç ve adam kaçırma olaylarının fazla olduğu sebebiyle Baja California, Durango, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Morelos ve Guanajuato eyaletlerine seyahat etmek isteyen vatandaşlara da tekrar düşünmeleri tavsiyesinde bulundu. Açıklamada sadece Yucatan ve Campeche eyaletlerine seyahat edenlerin normal önlemler almalarının yeterli olacağı belirtilirken, geriye kalan 17 eyalete seyahat edenler için de dikkatli olma uyarısı yapıldı.Gece ve yalnız seyahat etmek yasakABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika’da son günlerde cinayet, adam kaçırma, araç hırsızlığı ve soygun gibi suçlarda artış görüldüğü gerekçesiyle, ülkedeki ABD hükümeti çalışanlarının birçok bölgeye seyahat etmelerinin yasaklandığına ya da kısıtlandığına dikkat çekerek, bu bölgelerdeki vatandaşlara acil yardım hizmeti sağlama imkanlarının sınırlı olacağını bildirdi. Meksika’daki ABD hükümeti çalışanlarına, riskli görülen bölgelerde yalnız ve gece seyahat etme kısıtlaması getirilirken, çok riskli sayılan bölgelerden ise kara yoluyla geçmelerinin yasaklandığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220815/meksikadaki-organize-suc-orgutune-buyuk-darbe-164-kisi-tutuklandi-1059925038.html
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abd, meksika, seyahat, uyarı, abd dışişleri bakanlığı
abd, meksika, seyahat, uyarı, abd dışişleri bakanlığı
ABD'den 'Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeyin' uyarısı
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ABD hükümeti, vatandaşlarına Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek vatandaşlarına Meksika'nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısı yaptı.
Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas ve Zacatecas eyaletlerinde adam kaçırma ve suç olaylarının sıkça görüldüğünü belirten bakanlık, vatandaşlarına bu eyaletlerden kaçınmalarını söyledi.
Bakanlık ayrıca yine suç ve adam kaçırma olaylarının fazla olduğu sebebiyle Baja California, Durango, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Morelos ve Guanajuato eyaletlerine seyahat etmek isteyen vatandaşlara da tekrar düşünmeleri tavsiyesinde bulundu.
Açıklamada sadece Yucatan ve Campeche eyaletlerine seyahat edenlerin normal önlemler almalarının yeterli olacağı belirtilirken, geriye kalan 17 eyalete seyahat edenler için de dikkatli olma uyarısı yapıldı.
Gece ve yalnız seyahat etmek yasak
ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika’da son günlerde cinayet, adam kaçırma, araç hırsızlığı ve soygun gibi suçlarda artış görüldüğü gerekçesiyle, ülkedeki ABD hükümeti çalışanlarının birçok bölgeye seyahat etmelerinin yasaklandığına ya da kısıtlandığına dikkat çekerek, bu bölgelerdeki vatandaşlara acil yardım hizmeti sağlama imkanlarının sınırlı olacağını bildirdi.
Meksika’daki ABD hükümeti çalışanlarına, riskli görülen bölgelerde yalnız ve gece seyahat etme kısıtlaması getirilirken, çok riskli sayılan bölgelerden ise kara yoluyla geçmelerinin yasaklandığı biliniyor.