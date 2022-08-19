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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vize başvuruları ile ilgili açıklama: 'Doğrudan Türkiye ile ilgisi yok'
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vize başvuruları ile ilgili açıklama: 'Doğrudan Türkiye ile ilgisi yok'
Türkiye'de Schengen vize başvurularında ret oranlarının dikkat çekici oranda artmasına tepkiler çoğalırken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da ABD vize... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T13:18+0300
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dünya
abd
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a dünkü basın toplantısında "Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nden vize almak istediğimizde yalnızca acil durumlar için başvuru kabul edildiği uyarısıyla karşılaşıyoruz. İstanbul'daki başkonsoloslukta ise bekleme süresi 1 yılı aşıyor. Türk vatandaşlarının vize başvurusu için bu kadar beklemek zorunda kalmasının özel bir nedeni var mı?" sorusu soruldu. Bu sorunu dünya genelinde yaşadıklarını ve sorunun asıl kaynağının Kovid-19 pandemisi döneminde getirilen kısıtlamaların etkisi olduğunu söyleyen Price, "Sizi temin edebilirim ki doğrudan Türkiye ile ilgisi yok" ifadesini kullandı. Bunun üzerine gazeteci, turist vizesi bekleme süresinin Bosna- Hersek'te beş, Yunanistan'da yedi, Azerbaycan'da atmış gün olduğu bilgilerini paylaşıp "Türkiye'nin çevresindeki ülkelere kolaylıkla ABD vizesi alınabildiğini görüyorum. Ama Türkiye'ye gelince, personel sıkıntısı mı çekiyorsunuz yoksa Kovid'den başka söyleyecek bir şeyiniz var mı?" diye sordu. Price ise gazetecinin adını geçirdiği ülkelerin nüfusunun Türkiye nüfusu yanında çok küçük kaldığına işaret edip bir kez daha "Sizin temin edebilirim ki Türkiye ile sınırlı bir zorluk değil. Hem Türkiye'de hem civarındaki ülkelerde hem de tüm dünyada bu bekleme sürelerini kısaltmak için elimizden geleni yapıyoruz" yanıtı verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220817/schengen-basvurularinda-ret-orani-artti-chpden-disisleri-bakanliginin-devreye-girmesi-icin-cagri-1060024560.html
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abd, vize, ned price
abd, vize, ned price

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vize başvuruları ile ilgili açıklama: 'Doğrudan Türkiye ile ilgisi yok'

13:18 19.08.2022
© AAVize- Belge- Ofis
Vize- Belge- Ofis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AA
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Türkiye'de Schengen vize başvurularında ret oranlarının dikkat çekici oranda artmasına tepkiler çoğalırken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da ABD vize randevularının çok ileri tarihe verilmesi konusunda açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a dünkü basın toplantısında "Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nden vize almak istediğimizde yalnızca acil durumlar için başvuru kabul edildiği uyarısıyla karşılaşıyoruz. İstanbul'daki başkonsoloslukta ise bekleme süresi 1 yılı aşıyor. Türk vatandaşlarının vize başvurusu için bu kadar beklemek zorunda kalmasının özel bir nedeni var mı?" sorusu soruldu.
Bu sorunu dünya genelinde yaşadıklarını ve sorunun asıl kaynağının Kovid-19 pandemisi döneminde getirilen kısıtlamaların etkisi olduğunu söyleyen Price, "Sizi temin edebilirim ki doğrudan Türkiye ile ilgisi yok" ifadesini kullandı.
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Bunun üzerine gazeteci, turist vizesi bekleme süresinin Bosna- Hersek'te beş, Yunanistan'da yedi, Azerbaycan'da atmış gün olduğu bilgilerini paylaşıp "Türkiye'nin çevresindeki ülkelere kolaylıkla ABD vizesi alınabildiğini görüyorum. Ama Türkiye'ye gelince, personel sıkıntısı mı çekiyorsunuz yoksa Kovid'den başka söyleyecek bir şeyiniz var mı?" diye sordu.
Price ise gazetecinin adını geçirdiği ülkelerin nüfusunun Türkiye nüfusu yanında çok küçük kaldığına işaret edip bir kez daha "Sizin temin edebilirim ki Türkiye ile sınırlı bir zorluk değil. Hem Türkiye'de hem civarındaki ülkelerde hem de tüm dünyada bu bekleme sürelerini kısaltmak için elimizden geleni yapıyoruz" yanıtı verdi.
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