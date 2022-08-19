https://sputniknews.com.tr/20220819/abd-adalet-bakanligi-fbi-ajanlari-tehdit-altinda-1060112544.html

ABD Adalet Bakanlığı: FBI ajanları tehdit altında

ABD Adalet Bakanlığı: FBI ajanları tehdit altında

ABD Adalet Bakanlığı'ndan "Eski Başkan Trump'ın evine baskın gerçekleştiren FBI ajanları tehdit almaya devam ediyor" açıklaması yapıldı. Bakanlık, belgelerin... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T00:17+0300

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Eski ABD Başkan Donald Trump'ın Florida'daki evine FBI tarafından gerçekleştirilen baskının yankıları sürüyor.TRT Haber'in aktardığına göre ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın evine baskın gerçekleştiren FBI ajanlarının tehdit almaya devam ettiğini açıkladı.'Tanıkların güvenliği endişe konusu'Açıklamada, belgelerin araştırılması sürecindeki tanıkların güvenliği ile ilgili endişelerin arttığının altı çizildi.Belgelerin kamuoyuyla tamamen paylaşılması da zaman alacak gibi görünüyor.Özellikle belgelerin açıklanmasının konuyla ilgili iş birliği yapmak isteyen kişiler için caydırıcı olacağı vurgulanıyor.Bakanlık yetkilileri Trump belgelerin açıklanmasını isteyen ifadeler kullansa da avukatlarının bu konu da hala başvuru da bulunmadığını bildirdi.FBI ajanlarının, 8 Ağustos'ta Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesine yaptığı baskına, Kongre üyesi bazı cumhuriyetçiler sert tepki göstererek, sosyal medya hesaplarından "FBI'ı yok edin", "FBI'ın kaynaklarını kesin" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220817/eski-abd-baskan-yardimcisi-pence-fbiya-yonelik-saldirilar-durmali-1060062290.html

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