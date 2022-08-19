https://sputniknews.com.tr/20220819/22-yildir-kiracisi-olan-ust-komsusunun-evini-soydu-1060120080.html

22 yıldır kiracısı olan üst komşusunun evini soydu

22 yıldır kiracısı olan üst komşusunun evini soydu

İstanbul'da 22 yıldır kiracısı olduğu üst komşusunun Kurban Bayramı’nda memleketlerine gitmesini ve kendilerine anahtar emanet etmesini fırsat bilen Seyhan... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T09:00+0300

2022-08-19T09:00+0300

2022-08-19T09:00+0300

türkiye

hırsızlık

altın

kiracı

komşu

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İstanbul Bayrampaşa’daki Cevatpaşa Mahallesi’nde yaşayan Suat Kara, geçen pazar günü, evinin yatak odasında bulunan ve içerisinde ziynet eşyaları olan çelik kasayı açınca neye uğradığını şaşırdı. Kasanın içinde altınlar yoktu. Hemen polisi aradı. Bayrampaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri, eve gelerek inceleme yaptı. 4’üncü kattaki evin kapısında zorlama izi yoktu. Eve ne pencereden ne de balkondan girmek mümkün görünmüyordu. Poliste eve anahtarla girildiğine yönelik kanaat oluştu. Suat Kara’nın eşi Fatma Kara, Kurban Bayramı tatiline çıkmadan önce 22 yıllık kiracıları olan alt komşuları Seyhan Kıyak’a anahtar bıraktığını söyleyince, Kıyak sorguya alındı.Her şeyi itiraf ettiSorguda evi erkek arkadaşı ile birlikte soyduğunu itiraf eden Kıyak’ın ifadesi ve yapılan araştırmaya göre olay şöyle gelişmişti: Seyhan Kıyak ev sahiplerinin memleketlerine gitmeden önce kendisine bıraktıkları evin anahtarını suç ortağı Erhan Ercan ile birlikte kopyalattı. Daha sonra ev sahipleri gidince Kıyak ve Ercan eve girdi. İkili, çelik kasayı Kıyak’ın evine indirdi. Ercan burada çelik kasayı açmaya uğraştı ama başaramadı. Bunun üzerine eve çilingir çağırdı. İkili çilingirin açtığı kasadaki 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Daha sonra kasayı eve çıkararak yerine koydu. Eve hırsız girdiği imajı vermek için ise çelik kasanın üzerine çizikler attı.Seyhan Kıyak itiraflarında, zaman zaman ev sahibine ziyarete giderek hırsızlık olayını fark edip etmediklerini öğrenmeye çalıştığını da söyledi. Kıyak’ın telefonunu inceleyen polis, erkek arkadaşına kasanın fotoğrafını çekip attığını, olaydan sonra da sık sık arama motorundan ‘güvenlik kamerasının en fazla ne kadar alanı görebileceğini’ arattığını saptadı.Altınlar davlumbaz borusundaSeyhan Kıyak’ın itirafları üzerine polis, Erhan Ercan’ı gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada, çalınan altınların bir kısmı bulundu. Davlumbaz borusunun içine gizlenen 6 burma bilezik ile 4 kolye, küpe ve Seyhan Kıyak adına düzenlenmiş kredi kartı çıktı. Ayrıca Kıyak’ın altın bileziklerden birini bakkala Erhan Ercan’ın alması için bıraktığını söylemesi üzerine bakkaldaki bileziğe de el koyuldu. Polisin ulaştığı çilingir de çelik kasayı kendisine Erhan Ercan’ın açtırdığını söyleyerek, fotoğrafını da teşhis etti. Seyhan Kıyak ve daha önce özel bir televizyon kanalındaki programda oyunculuk yapan Erhan Ercan, Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Seyhan Kıyak adli kontrolle serbest kalırken, Erhan Ercan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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hırsızlık, altın, kiracı, komşu