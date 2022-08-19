https://sputniknews.com.tr/20220819/2-yasindaki-cocugunu-olduren-kadin-hakim-karsisinda-icimdeki-insan-yapmami-soyledi-1060156911.html

2 yaşındaki çocuğunu öldüren kadın hakim karşısında: 'İçimdeki insan yapmamı söyledi'

2 yaşındaki çocuğunu öldüren kadın hakim karşısında: 'İçimdeki insan yapmamı söyledi'

Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anne hakim karşısına çıktı. Sanık anne, ifadesinde, içinde başka birinin olduğunu söyleyerek, "Olay günü... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T23:55+0300

2022-08-19T23:55+0300

2022-08-19T23:55+0300

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına başlandı.Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık anne M.G, yakınları ve tarafların avukatları katılırken, şikayetçi baba O.G. katılmadı.Duruşmada okunan iddianamede, olayın gelişimi anlatılıp, kızını öldüren M.G'ye "altsoydan birini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.Duruşmada ifade everen sanık anne M.G, psikolojik sorunlar yaşadığını anlattı.'Tek arkadaşım oydu'Olayın yaşanmasından pişmanlık duyduğunu belirten M.G, şu ifadeleri kullandı:Duruşmada tanık olarak dinlenen M.G'nin annesi Gönül A, olaydan 3 hafta kadar önce rahatsızlanan kızını doktora götürüldüğünü belirtti. Önce kızının Kovid-19 olduğunu zannettiklerini daha sonra psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu anladıklarını kaydeden Alagöz, kızının ilaç tedavisine başladığını söyledi.'Yanlarından ayrıldıktan sonra ilaçları kullanmamış'Olay günü kızının evine geldiğini ifade eden Gönül A, "Bir hafta ben yanlarındayken ilaçlarını veriyordum, kullanıyordu. Yanlarından ayrıldıktan sonra ilaçları kullanmamış ve durumu kötüleşmiş. Olay günü eve gidince kızım boynuma sarıldı. ‘Kötü biri olmadığını' söyledi. Ne olduğuna anlam veremedim. Sonra gerçeği öğrendim. Durumu jandarmaya haber verdim" dedi.Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.Ne olmuştu?Manavgat’ın Sarılar Mahallesi'nde mayısta 25 yaşındaki M.G, 2 yaşındaki kızı B.G'yi bıçaklayarak öldürmüş, anneannenin ihbarı üzerine gözaltına alınan anne tutuklanmıştı. 7 yıldır evli oldukları O.G. ile 5 sene sonra ilk çocukları olan M.G'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20220514/2-yasindaki-bebegini-bicaklayarak-olduren-anne-tutuklandi-bebek-topraga-verildi-1056361881.html

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