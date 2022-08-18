https://sputniknews.com.tr/20220818/zeytinli-rock-festivalinin-yeni-tarihi-duyuruldu-1060070580.html

Zeytinli Rock Festivali’nin yeni tarihi duyuruldu

Zeytinli Rock Festivali’nin yeni tarihi duyuruldu

Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edilen Zeytinli Rock Festivali'nin tarihi 22-25 Eylül'e ertelendi. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T06:09+0300

2022-08-18T06:09+0300

2022-08-18T06:09+0300

türkiye

zeytinli rock festivali

burhaniye

iptal

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Burhaniye Kaymakamlığı tarafından yasaklanan Zeytinli Rock Festivali, mahkemeye taşındı. Festivalin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada; Zeytinli Rock Festivali'nin, 22-25 Eylül tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.Zeytinli Rock Festivali’nin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bilindiği üzere Zeytinli Rock Festivali'ne dair Burhaniye Kaymakamlığı'nın kararına ilişkin Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı alınması için başvuruda bulunmuştuk. Balıkesir 2. İdare Mahkemesi pazartesi sabahı Kaymakamlık makamından savunmasını istemiş ve 2 gün içerisinde ara kararı açıklayacağını tebliğ etmişti.Mahkeme bugün mesai saatlerinin sonuna doğru aldığı kararda, Kaymakamlık makamının savunma ve delillerini sunmak için ek süre talep etmesi üzerine oy birliği cevap süresinin 5 gün daha uzatıldığını belirtmiştir.Bu sebeple Zeytinli Rock Festivali’nin 17-21 Ağustos tarihleri arasında yapılması ihtimali kalmamıştır. Zeytinli Rock Festivali bu sene 22-25 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Festivalin detayları İdare Mahkemesi’nin kararı sonrası açıklanacaktır."

https://sputniknews.com.tr/20220811/zeytinli-festivalinin-iptaline-cahit-berkaydan-tepki-muzigin-ne-kotulugunu-gordunuz-kardesim-1059816367.html

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