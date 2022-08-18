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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220818/zelenskiy-erdoganla-tahil-girisimini-gelistirme-olasiligini-ve-zaporojye-ngsyi-gorustuk-1060100476.html
Zelenskiy: Erdoğan’la tahıl girişimini geliştirme olasılığını ve Zaporojye NGS’yi görüştük
Zelenskiy: Erdoğan’la tahıl girişimini geliştirme olasılığını ve Zaporojye NGS’yi görüştük
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Lviv şehrinde gerçekleştirdiği görüşmede, İstanbul tahıl anlaşmasını... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T18:08+0300
2022-08-18T18:27+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
ukrayna
görüşme
bm genel sekreteri antonio guterres
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Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, Ankara-Kiev ilişkilerinin tüm yönlerini stratejik ortaklık düzeyinde görüştükleri ikili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü görüşme yapıldı.Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Lviv’deki görüşme sırasında, Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme olasılığını, Zaporojye NGS etrafındaki durumu değerlendirdik. Ayrıca savunma işbirliği konularına değindik” diye yazdı.Altyapı anlaşması imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, Ukrayna'nın tahrip olan altyapısının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, görüşme, bm genel sekreteri antonio guterres
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, görüşme, bm genel sekreteri antonio guterres

Zelenskiy: Erdoğan’la tahıl girişimini geliştirme olasılığını ve Zaporojye NGS’yi görüştük

18:08 18.08.2022 (güncellendi: 18:27 18.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - BM Genel Sekreteri Guterres
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - BM Genel Sekreteri Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Lviv şehrinde gerçekleştirdiği görüşmede, İstanbul tahıl anlaşmasını, Zaporojye nükleer güç santrali (NGS) etrafındaki durumu ve askeri işbirliğini görüştüklerini belirtti.
Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, Ankara-Kiev ilişkilerinin tüm yönlerini stratejik ortaklık düzeyinde görüştükleri ikili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü görüşme yapıldı.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Lviv’deki görüşme sırasında, Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme olasılığını, Zaporojye NGS etrafındaki durumu değerlendirdik. Ayrıca savunma işbirliği konularına değindik” diye yazdı.

Altyapı anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, Ukrayna'nın tahrip olan altyapısının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.
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