https://sputniknews.com.tr/20220818/zelenskiy-erdoganla-tahil-girisimini-gelistirme-olasiligini-ve-zaporojye-ngsyi-gorustuk-1060100476.html
Zelenskiy: Erdoğan’la tahıl girişimini geliştirme olasılığını ve Zaporojye NGS’yi görüştük
Zelenskiy: Erdoğan’la tahıl girişimini geliştirme olasılığını ve Zaporojye NGS’yi görüştük
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Lviv şehrinde gerçekleştirdiği görüşmede, İstanbul tahıl anlaşmasını... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T18:08+0300
2022-08-18T18:08+0300
2022-08-18T18:27+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
ukrayna
görüşme
bm genel sekreteri antonio guterres
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Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, Ankara-Kiev ilişkilerinin tüm yönlerini stratejik ortaklık düzeyinde görüştükleri ikili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü görüşme yapıldı.Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Lviv’deki görüşme sırasında, Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme olasılığını, Zaporojye NGS etrafındaki durumu değerlendirdik. Ayrıca savunma işbirliği konularına değindik” diye yazdı.Altyapı anlaşması imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, Ukrayna'nın tahrip olan altyapısının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, görüşme, bm genel sekreteri antonio guterres
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, görüşme, bm genel sekreteri antonio guterres
Zelenskiy: Erdoğan’la tahıl girişimini geliştirme olasılığını ve Zaporojye NGS’yi görüştük
18:08 18.08.2022 (güncellendi: 18:27 18.08.2022) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Lviv şehrinde gerçekleştirdiği görüşmede, İstanbul tahıl anlaşmasını, Zaporojye nükleer güç santrali (NGS) etrafındaki durumu ve askeri işbirliğini görüştüklerini belirtti.
Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, Ankara-Kiev ilişkilerinin tüm yönlerini stratejik ortaklık düzeyinde görüştükleri ikili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü görüşme yapıldı.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Lviv’deki görüşme sırasında, Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme olasılığını, Zaporojye NGS etrafındaki durumu değerlendirdik. Ayrıca savunma işbirliği konularına değindik” diye yazdı.
Altyapı anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, Ukrayna'nın tahrip olan altyapısının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.