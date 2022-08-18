https://sputniknews.com.tr/20220818/zelenskiy-erdoganla-tahil-girisimini-gelistirme-olasiligini-ve-zaporojye-ngsyi-gorustuk-1060100476.html

Zelenskiy: Erdoğan’la tahıl girişimini geliştirme olasılığını ve Zaporojye NGS’yi görüştük

Zelenskiy: Erdoğan’la tahıl girişimini geliştirme olasılığını ve Zaporojye NGS’yi görüştük

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Lviv şehrinde gerçekleştirdiği görüşmede, İstanbul tahıl anlaşmasını... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T18:08+0300

2022-08-18T18:08+0300

2022-08-18T18:27+0300

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

ukrayna

görüşme

bm genel sekreteri antonio guterres

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Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, Ankara-Kiev ilişkilerinin tüm yönlerini stratejik ortaklık düzeyinde görüştükleri ikili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü görüşme yapıldı.Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Lviv’deki görüşme sırasında, Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme olasılığını, Zaporojye NGS etrafındaki durumu değerlendirdik. Ayrıca savunma işbirliği konularına değindik” diye yazdı.Altyapı anlaşması imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, Ukrayna'nın tahrip olan altyapısının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

ukrayna

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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, görüşme, bm genel sekreteri antonio guterres