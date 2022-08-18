https://sputniknews.com.tr/20220818/zaporojya-nukleer-santralinin-durmasi-halinde-ukraynada-ciddi-bir-enerji-krizi-baslayabilir-1060105714.html
‘Zaporojya Nükleer Santrali'nin durması halinde Ukrayna'da ciddi bir enerji krizi başlayabilir’
‘Zaporojya Nükleer Santrali'nin durması halinde Ukrayna'da ciddi bir enerji krizi başlayabilir’
Zaporojya bölgesi yetkilileri, nükleer santralin çalışmasının durması halinde Ukrayna'da ciddi bir enerji krizi başlayabileceği konusunda uyardı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T20:34+0300
2022-08-18T20:34+0300
2022-08-18T20:34+0300
ukrayna krizi
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nükleer santral
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Zaporojya bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Zaporojya Nükleer Santrali'nin çalışmasının durması halinde Ukrayna'da ciddi bir enerji krizinin başlayacağını söyledi.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rogov, “Zelenskiy’nin kontrolündeki bölgelerde ciddi bir enerji krizi başlar, çünkü Zaporojya Nükleer Santrali bu bölgelerde kullanılan elektriğin yüzde 25-32’sini üretiyordu. Şimdi bu oran daha da yükselecek. Yakın zamana kadar nükleer santralden sağlanan elektrik hacmi günlük 70-72 milyon rubleye ulaşıyordu” dedi.Rogov, nükleer santralden sağlanan tedarik hacminin Ukrayna'nın enerji alanındaki mevcut tüm sorunlarını çözebilecek düzeyde olduğunu, ayrıca Kiev yetkililerinin elektrik ihraç ederek para kazandıklarını kaydetti.Santralin sahip olduğu kapasitesinin sadece yüzde 17-20’sinin çalıştırıldığına vurgu yapan Rogov, “Reaktörü kapatmak sorun değil, beş-on saniyede kapatılır. Ancak sonra iki yıl boyunca soğutulması ve tehlikeli bir sürecin oluşmaması için uzaklaştırılması gereken milyonlarca metreküp enerji sözkonusu. Böyle bir durumda Ukrayna’da büyük bir enerji krizi başlar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220818/cumhurbaskani-erdogan-yeni-bir-cernobil-istemiyoruz--1060102634.html
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zaporijya, nükleer santral, ukrayna, ukrayna krizi
zaporijya, nükleer santral, ukrayna, ukrayna krizi
‘Zaporojya Nükleer Santrali'nin durması halinde Ukrayna'da ciddi bir enerji krizi başlayabilir’
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Zaporojya bölgesi yetkilileri, nükleer santralin çalışmasının durması halinde Ukrayna'da ciddi bir enerji krizi başlayabileceği konusunda uyardı.
Zaporojya bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Zaporojya Nükleer Santrali'nin çalışmasının durması halinde Ukrayna'da ciddi bir enerji krizinin başlayacağını söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rogov, “Zelenskiy’nin kontrolündeki bölgelerde ciddi bir enerji krizi başlar, çünkü Zaporojya Nükleer Santrali bu bölgelerde kullanılan elektriğin yüzde 25-32’sini üretiyordu. Şimdi bu oran daha da yükselecek. Yakın zamana kadar nükleer santralden sağlanan elektrik hacmi günlük 70-72 milyon rubleye ulaşıyordu” dedi.
Rogov, nükleer santralden sağlanan tedarik hacminin Ukrayna'nın enerji alanındaki mevcut tüm sorunlarını çözebilecek düzeyde olduğunu, ayrıca Kiev yetkililerinin elektrik ihraç ederek para kazandıklarını kaydetti.
Santralin sahip olduğu kapasitesinin sadece yüzde 17-20’sinin çalıştırıldığına vurgu yapan Rogov, “Reaktörü kapatmak sorun değil, beş-on saniyede kapatılır. Ancak sonra iki yıl boyunca soğutulması ve tehlikeli bir sürecin oluşmaması için uzaklaştırılması gereken milyonlarca metreküp enerji sözkonusu. Böyle bir durumda Ukrayna’da büyük bir enerji krizi başlar” ifadelerini kullandı.