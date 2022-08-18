Türkiye
SON DAKİKA| Rusya: Kiev, Zaporojye Nükleer Santrali’nde yankı uyandıracak provokasyon hazırlığında
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220818/venedik-belediye-baskani-buyuk-kanalda-su-kayagi-yapanlari-bulanlara-yemek-ismarlayacak-1060063564.html
Venedik Belediye Başkanı, Büyük Kanal'da su kayağı yapanları bulanlara yemek ısmarlayacak
Venedik Belediye Başkanı, Büyük Kanal'da su kayağı yapanları bulanlara yemek ısmarlayacak
İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentinde, iki gencin Büyük Kanal'da su kayağı yapması tartışma konusu olurken, kentin Belediye Başkanı Luigi... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T01:13+0300
2022-08-18T01:30+0300
dünya
venedik
italya
gondol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060063704_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_43f9491cf8a7a49ef565b1fb13e6a34c.jpg
İki gencin Venedik'in ünlü Büyük Kanalı'nda gondol ve vapurların arasında su kayağı yapması ve buna ilişkin görüntüler, ülkede günün haberi olurken, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.Corriere del Veneto'nun haberinde, Venedik Emniyetinin gençlerin Büyük Kanal'da su kayağı yapmasına ilişkin inceleme başlattığı, söz konusu iki kişiye kanalda kamu güvenliğini tehlikeye atmak suçlamasının yöneltilebileceği belirtildi.Venedik Belediye Başkanı Brugnaro da gençlerin su kayağı yaptığı anın görüntüsünü kendi Twitter hesabından da paylaşarak tepki gösterdi.'Zorba ahmağı görüyorsunuz'Brugnaro, "İşte burada şehirde saçma ve uygunsuz hareket eden iki zorba ahmağı görüyorsunuz. Tüm vatandaşları onları teşhis etmemize ve cezalandırmamıza yardımcı olmaya çağırıyorum. Onların kimliklerini tespit etmemizi sağlayanlara akşam yemeği ısmarlayacağım" ifadelerini kullandı.Brugnaro ayrıca belediye başkanlarının kamu güvenliğini sağlamak için daha fazla yetkiye ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, bu konuda ellerinin zayıf olduğunu kaydetti.Venedik Belediye Başkanının bu paylaşımı da çok sayıda etkileşim aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Brugnaro'ya hak verip gençlerin kanalda su kayağı yaparak taşıtların güvenliğini tehlikeye atmakla suçlarken, bazı kullanıcılar ise Brugnaro'yu yerel polisin böyle bir şeye engel olamaması sebebiyle eleştirdi.Bazı kullanıcılar da Brugnaro'nun gençleri bulmak için akşam yemeği ısmarlama yöntemini eleştirerek, "Vahşi Batı'da suçluların aranması gibi. Çok gülünç." ifadeleriyle tepki gösterdi.
venedik
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060063704_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_47faaaba9e0938a0ad8f3aa7bff0af37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
venedik, italya, gondol
venedik, italya, gondol

Venedik Belediye Başkanı, Büyük Kanal'da su kayağı yapanları bulanlara yemek ısmarlayacak

01:13 18.08.2022 (güncellendi: 01:30 18.08.2022)
© Twitterİki gencin Venedik'in ünlü Büyük Kanalı'nda gondol ve vapurların arasında su kayağı yapması ve buna ilişkin görüntüler,
İki gencin Venedik'in ünlü Büyük Kanalı'nda gondol ve vapurların arasında su kayağı yapması ve buna ilişkin görüntüler, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© Twitter
Abone olTelegram
İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentinde, iki gencin Büyük Kanal'da su kayağı yapması tartışma konusu olurken, kentin Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, su kayağı yapanların bulunmasına yardım edenlere akşam yemeği ısmarlayacağını belirtti.
İki gencin Venedik'in ünlü Büyük Kanalı'nda gondol ve vapurların arasında su kayağı yapması ve buna ilişkin görüntüler, ülkede günün haberi olurken, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.
Corriere del Veneto'nun haberinde, Venedik Emniyetinin gençlerin Büyük Kanal'da su kayağı yapmasına ilişkin inceleme başlattığı, söz konusu iki kişiye kanalda kamu güvenliğini tehlikeye atmak suçlamasının yöneltilebileceği belirtildi.
Venedik Belediye Başkanı Brugnaro da gençlerin su kayağı yaptığı anın görüntüsünü kendi Twitter hesabından da paylaşarak tepki gösterdi.

'Zorba ahmağı görüyorsunuz'

Brugnaro, "İşte burada şehirde saçma ve uygunsuz hareket eden iki zorba ahmağı görüyorsunuz. Tüm vatandaşları onları teşhis etmemize ve cezalandırmamıza yardımcı olmaya çağırıyorum. Onların kimliklerini tespit etmemizi sağlayanlara akşam yemeği ısmarlayacağım" ifadelerini kullandı.
Brugnaro ayrıca belediye başkanlarının kamu güvenliğini sağlamak için daha fazla yetkiye ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, bu konuda ellerinin zayıf olduğunu kaydetti.
Venedik Belediye Başkanının bu paylaşımı da çok sayıda etkileşim aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Brugnaro'ya hak verip gençlerin kanalda su kayağı yaparak taşıtların güvenliğini tehlikeye atmakla suçlarken, bazı kullanıcılar ise Brugnaro'yu yerel polisin böyle bir şeye engel olamaması sebebiyle eleştirdi.
Bazı kullanıcılar da Brugnaro'nun gençleri bulmak için akşam yemeği ısmarlama yöntemini eleştirerek, "Vahşi Batı'da suçluların aranması gibi. Çok gülünç." ifadeleriyle tepki gösterdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала