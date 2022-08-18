Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-mraniye'de sokak satıcıları olarak tabir edilen torbacılar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
İstanbul Ümraniye'de sokak ortasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Saldırıya uğrayanların uyuşturucu ticareti yapmaktan sabıkaları olduğu belirtildi. Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde , saat 23.30 sıralarında, meydana gelen olayda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Mert Cem Aslan ve 21 yaşındaki Atacan Eker, motosikletle seyir halindeyken, 34 KY 3866 plakalı otomobil ile olay yerine gelen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonucu Mert Cem Aslan ve Atacan Eker yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
Saldırıda yaralanan Mert Cem Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atacan Eker'in ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Saldırı sonucu Mert Cem Aslan ve Atacan Eker yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
Saldırıda yaralanan Mert Cem Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atacan Eker'in ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.