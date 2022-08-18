https://sputniknews.com.tr/20220818/turkiyenin-4-sondaj-gemisi-abdulhamid-han--1060098342.html

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ile ilgili açıklama yaptı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T18:28+0300

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multimedya

infografik

abdülhamid han sondaj gemisi

türkiye

gemi

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

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Geminin Yörükler-1 kuyusunda ilk sondajına başladığını belirten Dönmez, "Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız" dedi.Filonun en güçlüsü olan Abdülhamid Han sondaj gemisinin teknik donanımı ve fiziki özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, abdülhamid han sondaj gemisi, türkiye, gemi, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, инфографика