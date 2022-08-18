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Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ile ilgili açıklama yaptı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T18:28+0300
2022-08-18T18:28+0300
multimedya
infografik
abdülhamid han sondaj gemisi
türkiye
gemi
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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Geminin Yörükler-1 kuyusunda ilk sondajına başladığını belirten Dönmez, "Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız" dedi.Filonun en güçlüsü olan Abdülhamid Han sondaj gemisinin teknik donanımı ve fiziki özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, abdülhamid han sondaj gemisi, türkiye, gemi, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, инфографика
infografik, abdülhamid han sondaj gemisi, türkiye, gemi, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, инфографика

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han

18:28 18.08.2022
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ile ilgili açıklama yaptı.
Geminin Yörükler-1 kuyusunda ilk sondajına başladığını belirten Dönmez, "Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız" dedi.
Filonun en güçlüsü olan Abdülhamid Han sondaj gemisinin teknik donanımı ve fiziki özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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