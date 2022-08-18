https://sputniknews.com.tr/20220818/the-independent-erdogan-lviv-ziyaretiyle-turkiyenin-ukraynadaki-etkisini-guclendirmek-istiyor-1060108929.html
The Independent: Erdoğan, Lviv ziyaretiyle Türkiye’nin Ukrayna’daki etkisini güçlendirmek istiyor
The Independent: Erdoğan, Lviv ziyaretiyle Türkiye’nin Ukrayna’daki etkisini güçlendirmek istiyor
The Independent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretiyle Türkiye’nin bu ülkedeki etkisini güçlendirmek istediğini belirtti. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T22:37+0300
2022-08-18T22:37+0300
2022-08-18T22:37+0300
ukrayna krizi
independent
türkiye
ukrayna
recep tayyip erdoğan
lviv
vladimir zelenskiy
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Batı’nın, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkileri iyileştirme çabalarından dolayı gergin olduğu kaydedilen yazıda, Ukrayna’nın Erdoğan’ın müzakereci rolünü takdir edebileceği belirtildi.Ukraynalı uzman Mihail Botsyurkiv, The Independent’a yaptığı açıklamada, “Erdoğan kendisini dünya liderleriyle konuşma becerisine sahip bölgesel bir devlet adamı olarak konumlandırıyor. Coğrafi, diplomatik ve stratejik olarak eşsiz bir konumda. Erdoğan, BM Genel Sekreteri’nin bile oynayamayacağını düşündüğüm bir rol oynuyor” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220818/zelenskiy-erdoganla-tahil-girisimini-gelistirme-olasiligini-ve-zaporojye-ngsyi-gorustuk-1060100476.html
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independent, türkiye, ukrayna, recep tayyip erdoğan, lviv, vladimir zelenskiy
independent, türkiye, ukrayna, recep tayyip erdoğan, lviv, vladimir zelenskiy
The Independent: Erdoğan, Lviv ziyaretiyle Türkiye’nin Ukrayna’daki etkisini güçlendirmek istiyor
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The Independent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretiyle Türkiye’nin bu ülkedeki etkisini güçlendirmek istediğini belirtti.
Batı’nın, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkileri iyileştirme çabalarından dolayı gergin olduğu kaydedilen yazıda, Ukrayna’nın Erdoğan’ın müzakereci rolünü takdir edebileceği belirtildi.
Ukraynalı uzman Mihail Botsyurkiv, The Independent’a yaptığı açıklamada, “Erdoğan kendisini dünya liderleriyle konuşma becerisine sahip bölgesel bir devlet adamı olarak konumlandırıyor. Coğrafi, diplomatik ve stratejik olarak eşsiz bir konumda. Erdoğan, BM Genel Sekreteri’nin bile oynayamayacağını düşündüğüm bir rol oynuyor” yorumunda bulundu.