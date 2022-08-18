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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220818/the-independent-erdogan-lviv-ziyaretiyle-turkiyenin-ukraynadaki-etkisini-guclendirmek-istiyor-1060108929.html
The Independent: Erdoğan, Lviv ziyaretiyle Türkiye’nin Ukrayna’daki etkisini güçlendirmek istiyor
The Independent: Erdoğan, Lviv ziyaretiyle Türkiye’nin Ukrayna’daki etkisini güçlendirmek istiyor
The Independent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretiyle Türkiye’nin bu ülkedeki etkisini güçlendirmek istediğini belirtti. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T22:37+0300
2022-08-18T22:37+0300
ukrayna krizi
independent
türkiye
ukrayna
recep tayyip erdoğan
lviv
vladimir zelenskiy
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Batı’nın, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkileri iyileştirme çabalarından dolayı gergin olduğu kaydedilen yazıda, Ukrayna’nın Erdoğan’ın müzakereci rolünü takdir edebileceği belirtildi.Ukraynalı uzman Mihail Botsyurkiv, The Independent’a yaptığı açıklamada, “Erdoğan kendisini dünya liderleriyle konuşma becerisine sahip bölgesel bir devlet adamı olarak konumlandırıyor. Coğrafi, diplomatik ve stratejik olarak eşsiz bir konumda. Erdoğan, BM Genel Sekreteri’nin bile oynayamayacağını düşündüğüm bir rol oynuyor” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220818/zelenskiy-erdoganla-tahil-girisimini-gelistirme-olasiligini-ve-zaporojye-ngsyi-gorustuk-1060100476.html
ukrayna
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independent, türkiye, ukrayna, recep tayyip erdoğan, lviv, vladimir zelenskiy
independent, türkiye, ukrayna, recep tayyip erdoğan, lviv, vladimir zelenskiy

The Independent: Erdoğan, Lviv ziyaretiyle Türkiye’nin Ukrayna’daki etkisini güçlendirmek istiyor

22:37 18.08.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
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The Independent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretiyle Türkiye’nin bu ülkedeki etkisini güçlendirmek istediğini belirtti.
Batı’nın, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkileri iyileştirme çabalarından dolayı gergin olduğu kaydedilen yazıda, Ukrayna’nın Erdoğan’ın müzakereci rolünü takdir edebileceği belirtildi.
Ukraynalı uzman Mihail Botsyurkiv, The Independent’a yaptığı açıklamada, “Erdoğan kendisini dünya liderleriyle konuşma becerisine sahip bölgesel bir devlet adamı olarak konumlandırıyor. Coğrafi, diplomatik ve stratejik olarak eşsiz bir konumda. Erdoğan, BM Genel Sekreteri’nin bile oynayamayacağını düşündüğüm bir rol oynuyor” yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - BM Genel Sekreteri Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
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