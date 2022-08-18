https://sputniknews.com.tr/20220818/the-independent-erdogan-lviv-ziyaretiyle-turkiyenin-ukraynadaki-etkisini-guclendirmek-istiyor-1060108929.html

The Independent: Erdoğan, Lviv ziyaretiyle Türkiye’nin Ukrayna’daki etkisini güçlendirmek istiyor

The Independent: Erdoğan, Lviv ziyaretiyle Türkiye’nin Ukrayna’daki etkisini güçlendirmek istiyor

The Independent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretiyle Türkiye’nin bu ülkedeki etkisini güçlendirmek istediğini belirtti. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T22:37+0300

2022-08-18T22:37+0300

2022-08-18T22:37+0300

ukrayna krizi

independent

türkiye

ukrayna

recep tayyip erdoğan

lviv

vladimir zelenskiy

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Batı’nın, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkileri iyileştirme çabalarından dolayı gergin olduğu kaydedilen yazıda, Ukrayna’nın Erdoğan’ın müzakereci rolünü takdir edebileceği belirtildi.Ukraynalı uzman Mihail Botsyurkiv, The Independent’a yaptığı açıklamada, “Erdoğan kendisini dünya liderleriyle konuşma becerisine sahip bölgesel bir devlet adamı olarak konumlandırıyor. Coğrafi, diplomatik ve stratejik olarak eşsiz bir konumda. Erdoğan, BM Genel Sekreteri’nin bile oynayamayacağını düşündüğüm bir rol oynuyor” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220818/zelenskiy-erdoganla-tahil-girisimini-gelistirme-olasiligini-ve-zaporojye-ngsyi-gorustuk-1060100476.html

ukrayna

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independent, türkiye, ukrayna, recep tayyip erdoğan, lviv, vladimir zelenskiy