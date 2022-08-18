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Sosyal medya paylaşımına kızdığı için ayrı yaşadığı eşini öldürdü
Sosyal medya paylaşımına kızdığı için ayrı yaşadığı eşini öldürdü
Aydın'ın Didim ilçesinde Levent Girgin, ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin´i, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Levent... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T18:30+0300
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yaşam
aydın
kadın cinayetleri
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Aydın'ın Didim ilçesinde, dün sabah saatlerinde, kırsal Balat Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. 2 çocuk babası Levent Girgin , iddiaya göre ayrı yaşadığı eşi 21 yaşındaki Filiz Girgin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti.DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti.Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Girgin'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.Jandarma, olayın ardından kaçan Levent Girgin'i saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki ifadesinde eşini sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlarına kızdığı için öldürdüğünü öne süren Girgin, dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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aydın, kadın cinayetleri
aydın, kadın cinayetleri

Sosyal medya paylaşımına kızdığı için ayrı yaşadığı eşini öldürdü

18:30 18.08.2022
© DHASosyal medya paylaşımına kızdığı için ayrı yaşadığı eşini öldürdü
Sosyal medya paylaşımına kızdığı için ayrı yaşadığı eşini öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© DHA
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Aydın'ın Didim ilçesinde Levent Girgin, ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin´i, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Levent Girgin, tutuklandı. Levent Girgin'in, eşinin sosyal medya paylaşımlarına kızıp yanına gittiği, çıkan tartışmada öldürdüğü öğrenildi
Aydın'ın Didim ilçesinde, dün sabah saatlerinde, kırsal Balat Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. 2 çocuk babası Levent Girgin , iddiaya göre ayrı yaşadığı eşi 21 yaşındaki Filiz Girgin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti.
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti.
Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Girgin'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
Jandarma, olayın ardından kaçan Levent Girgin'i saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki ifadesinde eşini sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlarına kızdığı için öldürdüğünü öne süren Girgin, dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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