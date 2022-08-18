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Serdar Ortaç: Hayatım film oluyor
Serdar Ortaç: Hayatım film oluyor
Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de bir stüdyoya girerken objektiflere takıldı. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Önüme bir senaryo... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T01:30+0300
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yaşam
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film
şarkı
hayat
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Müslüm, Bergen, Dilberay gibi bir çok sanatçının hayatını anlatan filmler yapılması hakkında konuşan şarkıcı Serdar Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" diyerek kendi hayatının beyazperdeye aktarılacağını söyledi.Serdar Ortaç, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna ise, "Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım" cevabını verdi.Ortaç, "'İlaç' adında yeni bir şarkı yaptım. O yüzden stüdyoya geldim. 25 Ağustos'ta klibini çekeceğiz. 'Canıma Minnet' tarzında bir şarkı" diyerek yeni şarkısının da müjdesini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220613/serdar-ortac-15-milyon-tl-borc-odedim-sarki-yapamadim-1057335195.html
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serdar ortaç, film, şarkı, hayat
serdar ortaç, film, şarkı, hayat

Serdar Ortaç: Hayatım film oluyor

01:30 18.08.2022
© AASerdar Ortaç
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
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Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de bir stüdyoya girerken objektiflere takıldı. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi, bayıldım. Hayatım film oluyor" dedi.
Müslüm, Bergen, Dilberay gibi bir çok sanatçının hayatını anlatan filmler yapılması hakkında konuşan şarkıcı Serdar Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" diyerek kendi hayatının beyazperdeye aktarılacağını söyledi.
Serdar Ortaç, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna ise, "Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım" cevabını verdi.
Ortaç, "'İlaç' adında yeni bir şarkı yaptım. O yüzden stüdyoya geldim. 25 Ağustos'ta klibini çekeceğiz. 'Canıma Minnet' tarzında bir şarkı" diyerek yeni şarkısının da müjdesini verdi.
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
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