https://sputniknews.com.tr/20220818/serdar-ortac-hayatim-film-oluyor--1060064184.html

Serdar Ortaç: Hayatım film oluyor

Serdar Ortaç: Hayatım film oluyor

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de bir stüdyoya girerken objektiflere takıldı. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Önüme bir senaryo... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T01:30+0300

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yaşam

serdar ortaç

film

şarkı

hayat

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Müslüm, Bergen, Dilberay gibi bir çok sanatçının hayatını anlatan filmler yapılması hakkında konuşan şarkıcı Serdar Ortaç, "Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" diyerek kendi hayatının beyazperdeye aktarılacağını söyledi.Serdar Ortaç, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna ise, "Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım" cevabını verdi.Ortaç, "'İlaç' adında yeni bir şarkı yaptım. O yüzden stüdyoya geldim. 25 Ağustos'ta klibini çekeceğiz. 'Canıma Minnet' tarzında bir şarkı" diyerek yeni şarkısının da müjdesini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220613/serdar-ortac-15-milyon-tl-borc-odedim-sarki-yapamadim-1057335195.html

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serdar ortaç, film, şarkı, hayat